Leo Gassmann fidanzato con Arianna di Claudio: l’indiscrezione social scatena i fan, ma la coppia resta in silenzio.

Leo Gassmann e Arianna di Claudio, nuova coppia?

Leo Gassmann ha una nuova fidanzata? Pare proprio che l’attore e cantautore si sia innamorato della bellissima Arianna di Claudio, anche lei interprete che abbiamo visto in ‘Champagne‘. Lui, figlio d’arte nato dalla relazione tra Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann, si sta rivelando un vero e proprio prodigio del mondo dello spettacolo, ma del resto è cresciuto immerso nell’arte con un nonno speciale come Vittorio Gassmann.

A rivelare l’indiscrezione su Leo è Gabriele Parpiglia che in una storia sui social ha mostrato una foto dell’attore e dell’attrice insieme mentre si abbracciano sorridenti. Nella didascalia sull’immagine ha scritto: “Nuovo amore per Leo Gassmnan. Lei è l’attrice e cantante Arianna di Claudio“. Leo Gassmann porta avanti una carriera brillante e oltre alla recitazione si è laureato in Arte e Comunicazione a Roma, e il padre orgoglioso aveva commentato con tanto affetto l’evento tanto atteso del figlio.

Leo Gassmann, chi è? La vita sentimentale e la carriera brillante

Leo Gassmann è un vero e proprio prodigio. Grazie alla sua passione per la chitarra classica fa parte anche del Conservatorio di Santa Cecilia, mentre oggi si dedica prevalentemente al canto e ha già pubblicato qualche brano di suo pugno. Poco tempo fa il giovane era fidanzato con Maia Reficco, mentre dopo una relazione avvenuta lontana dai riflettori è arrivata la rottura improvvisa. Al momento il ragazzo non ha ancora confermato la relazione con Arianna di Claudio, e probabilmente non lo farà a breve dato che sin dallo scoppio della sua popolarità ha difeso con le unghie e con i denti la sua privacy, esattamente come ha sempre fatto tutta la sua famiglia. Si attendono anche segnali (ancora non pervenuti) da parte di Arianna: anche lei al momento ha preferito il silenzio come il presunto fidanzato.