Leo Gassman sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale: il figlio di Alessandro Gassman reduce dal Nastro d'argento e...

Leo Gassmann, che sorpresa! Un talento sul palco e dietro lo schermo…

Attore, cantante e… showman. Le mille sfumature di Leo Gassmann, figlio d’arte, sfuggono a qualsiasi etichetta. Non potrebbe essere altrimenti, vista e considerata la versatilità del giovane artista.

Dall’esperienza sul palco, con le sue canzoni che dicono molto rispetto al suo valore di cantautore, all’avventura nel film Califano, che gli è valso il Nastro d’Argento come attore rivelazione dell’anno. Insomma, il musicista e attore, si è preso l’arte a trecentosessanta gradi.

Figlio di Alessandro Gassmann ha ereditato dal padre un certo talento, ma ci ha messo anche e soprattutto del suo per farsi strada. Di sicuro l’intraprendenza ed un pizzico di sana follia, oltre al talento indiscutibile. Quando decise di candidarsi per entrare nel cast del film dedicato a Califano, papà Alessandro era alquanto perplesso. Temeva potesse finire in un vortice pericoloso, almeno per quanto concerne la carriera.

Leo Gassmann orgoglio di papà Alessandro: “Ha successo perché si impegna molto”

“Lui fa il mestiere che ama che è quello del cantante ma è anche un attore”, spiega Alessandro Gassman in una ospitata di non molto tempo fa a Domenica In. “Gli dissi che se l’avessero preso non avrebbe dovuto accettare e che se sbagliava era finito, che non lo avrebbero più fatto entrare al cinema”, la previsione sbaglia di papà Alessandro.

Per fortuna, anzi grazie al suo talento, Leo Gassmann ha superato ogni aspettativa e oggi può definirsi un artista completo e di primissimo ordine. Suo padre non potrebbe essere più orgoglioso del figlio ventottenne. “Si comporta molto bene. Si impegna e ha successo”, aveva detto ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Come dargli torto? il figlio ventottenne sta costruendo una carriera da applausi.

