Leo Gassmann ha la fidanzata?/ Da Anna a Enula…

Leo Gassmann torna a raccontarsi in tv, il talento da X Factor a Sanremo

Chi lo dice che un figlio d’arte non possa avere talento? Mentre LDA, figlio di Gigi D’Alessio, combatte i pregiudizi dei detrattori che gli danno del raccomandato ad Amici in quanto “figlio di”, Leo Gassmann, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, torna a raccontarsi in un’ospitata tv a Oggi è un altro giorno. Il giovane figlio d’arte dagli occhi neri conquistava i cuori del grande pubblico del piccolo schermo con la sua partecipazione a X-factor Italia nel 2018, dove mostrava il suo talento nel canto e musicale, per poi approdare al Festival di Sanremo. Nel 2020, infatti, Leo Gassmann si imponeva come il trionfatore della sezione giovani proposte di Sanremo 2020, con la ballad Vai bene così, un invito a spogliarsi delle paure e dei pregiudizio e un augurio generale a essere se stessi. Il figlio d’arte nonché ospite a Oggi è un latro giorno, nella puntata dell’11 aprile 2022 di casa Rai, inoltre è al centro del gossip anche per le sue storie d’amore che lo vedono protagonista con delle misteriose ragazze, Anna e Enula.

La prima a passare alla storia del gossip è la storica fidanzata Anna, una ragazza non appartenente al mondo dello showbiz, poi è la volta di Enula, cantante e pupilla di Rudy Zerbi nonché concorrente ad Amici 20, edizione dello scorso anno di Amici di Maria De Filippi. Nel marzo 2020, secondo quanto riportato dai principali rotocalchi di gossip , l’ospite ad Oggi è un altro giorno Leo Gassmann condivide il lockdown anti-Coronavirus insieme ai genitori e alla bellissima fidanzata, Anna.

Poi, il fascinoso Leo Gassmann catalizza l’attenzione dei paparazzi, anche per degli avvistamenti con Enula, ex talento di Amici 20. In seguito alla sua eliminazione dalla scuola di Amici 20, nel 2021, complice la popolarità del fascinoso figlio d’arte Leo Gassmann, Enula è protagonista del gossip rosa che la vede fare coppia fissa con il giovane. Il riferimento è ad una paparazzata di Vero che vede Leo immortalato in atteggiamenti intimi con la misteriosa fidanzata “Anna”, ragazza che si rivela essere proprio Enula, ormai diventata un’artista popolare grazie al talent di Maria De Filippi. La prova del 9 a testimonianza della relazione tra i due giovani è un intervento tra le Instagram-stories post-Amici 20, dove Anna AKA Enula si lascia immortalare con il cane di Leo, Piuma. Ma come starà procedendo la loro lovestory, tanto top-secret?

