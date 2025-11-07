Chi è la fidanzata di Leo Gassmann? Negli ultimi mesi i rumor sono passati da Maria Reficco ad Arianna Di Claudio, ma le conferme…

Con la voce ha conquistato già un numero smisurato di appassionati, seppur giovanissimo; anche sul set Leo Gassmann ha dimostrato di come nelle sue vene scorra il talento di una famiglia che eccelle nel mondo della recitazione. A dispetto del fattore anagrafico ci sarebbe già molto da scrivere per tracciare il racconto delle sue avventure professionali; lo stesso non si può dire per ciò che riguarda invece la sua vita sentimentale e privata. Leo Gassmann ha una fidanzata? Un dubbio che attanaglia fan e appassionati di cronaca rosa ma l’attore e cantante sembra tutt’altro che propenso a svelare l’arcano.

Leo Gassmann, chi è la nuova fidanzata: beccato con un attrice figlia d’arte/ "Sono innamorato di lei"

Negli scorsi mesi il nome di Leo Gassmann era stato associato alla cantante Maria Reficco; il mondo del gossip l’aveva etichettata come possibile fidanzata del cantante e attore ma a oggi non sussistono conferme della liaison. Alcuni scatti insieme, momenti di condivisione ma silenzio assordante nel merito di annunci ufficiali da parte dei diretti interessati.

Leo Gassmann fidanzato con Arianna di Claudio? La foto lascia a bocca aperta/ "Scoppiata la passione"

Arianna Di Claudio, è lei la fidanzata di Leo Gassmann?

Sumati i rumor relativi a Maria Reficco, questa estate sarebbe stato Gabriele Parpiglia ad aggiornare gli appassionati di cronaca rosa svelando l’identità della presunta nuova fidanzata di Leo Gassmann. Il suo nome corrisponde a quello di Arianna Di Claudio, conosciuta sul set di ‘Champagne’. Ma cosa c’è di vero? Il giornalista raccontava di una passione in fiore: “Nuovo amore”. Da quelle prime indiscrezioni sono però trascorse diverse settimane e, come accaduto anche per le voci precedenti, non sono ancora pervenute conferme ufficiali. L’unica cosa certa è la visione romantica di Leo Gassmann che, in un’intervista recente, ha svelato: “I miei genitori sono fantastici; sono in equilibrio, si completano a vicenda. Io sogno un amore che sia proprio come il loro”.

Chi è Leo Gassmann/ "La doppia 'n' nel cognome? Fiero delle origini ebraiche, ma piango per la Palestina"