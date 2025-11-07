Chi è la fidanzata di Leo Gassmann? Negli ultimi mesi i rumor sono passati da Maria Reficco ad Arianna Di Claudio, ma le conferme…
Con la voce ha conquistato già un numero smisurato di appassionati, seppur giovanissimo; anche sul set Leo Gassmann ha dimostrato di come nelle sue vene scorra il talento di una famiglia che eccelle nel mondo della recitazione. A dispetto del fattore anagrafico ci sarebbe già molto da scrivere per tracciare il racconto delle sue avventure professionali; lo stesso non si può dire per ciò che riguarda invece la sua vita sentimentale e privata. Leo Gassmann ha una fidanzata? Un dubbio che attanaglia fan e appassionati di cronaca rosa ma l’attore e cantante sembra tutt’altro che propenso a svelare l’arcano.
Negli scorsi mesi il nome di Leo Gassmann era stato associato alla cantante Maria Reficco; il mondo del gossip l’aveva etichettata come possibile fidanzata del cantante e attore ma a oggi non sussistono conferme della liaison. Alcuni scatti insieme, momenti di condivisione ma silenzio assordante nel merito di annunci ufficiali da parte dei diretti interessati.
Arianna Di Claudio, è lei la fidanzata di Leo Gassmann?
Sumati i rumor relativi a Maria Reficco, questa estate sarebbe stato Gabriele Parpiglia ad aggiornare gli appassionati di cronaca rosa svelando l’identità della presunta nuova fidanzata di Leo Gassmann. Il suo nome corrisponde a quello di Arianna Di Claudio, conosciuta sul set di ‘Champagne’. Ma cosa c’è di vero? Il giornalista raccontava di una passione in fiore: “Nuovo amore”. Da quelle prime indiscrezioni sono però trascorse diverse settimane e, come accaduto anche per le voci precedenti, non sono ancora pervenute conferme ufficiali. L’unica cosa certa è la visione romantica di Leo Gassmann che, in un’intervista recente, ha svelato: “I miei genitori sono fantastici; sono in equilibrio, si completano a vicenda. Io sogno un amore che sia proprio come il loro”.