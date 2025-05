Terza generazione di artisti in una famiglia divisa tra cinema, regia e di recente anche musica. Leo Gassmann, nipote di Vittorio e figlio di Alessandro, già da alcuni anni si è fatto conoscere con la sua musica, salendo anche sul palco del Festival di Sanremo. Ma cosa sappiamo della vita privata del giovane artista? E, più nel dettaglio, Leo Gassmann ha una fidanzata? Circa un anno fa, il giovane cantante è stato fotografato insieme a un’attrice di qualche anno più giovane di lui. Si tratta di Maia Reficco, statunitense ma di origini argentine. La giovane attrice, che ha 24 anni, ha preso parte a diversi film e serie tv: tra questi c’è “Pretty Little Liars: original sin” e ancora altre produzioni statunitensi. Ha inoltre anche una carriera attiva nel mondo della musica: suona infatti il pianoforte e ha pubblicato un album, “Tuya”.

Le voci su una loro presunta relazione sono nate dopo che i due sono stati paparazzati insieme durante un brunch: l’attrice e cantante e l’artista italiano sembravano piuttosto vicini, tanto che sui social e sui giornali è immediatamente esplosa la notizia di una loro presunta frequentazione, mai realmente confermata. Non è chiaro, dunque, se ci sia mai stato qualcosa e se questo qualcosa continui ora, a distanza di un anno. Altro, sulla vita privata di Leo Gassmann, non sappiamo. Il cantautore è infatti molto riservato e non ama mettere in piazza la sua vita privata.

Leo Gassmann ha una fidanzata? L’ultimo lavoro lascia dei dubbi

Solamente a inizio aprile Leo Gassmann ha pubblicato il suo ultimo brano, intitolato “E poi sei arrivata tu”, un brano dedicato a tutti gli innamorati. In qualche modo si tratta però di una canzone autobiografica, come ha spiegato l’artista. Intervistato da Sorrisi, infatti, ha raccontato: “La canzone è dedicata a una persona a me molto cara”. Dunque, Leo Gassmann ha una fidanzata? A quanto pare sarebbe così: nella stessa intervista ha infatti raccontato di una persona che arriva e cambia tutto, stravolgendo la propria vita. “Una persona che ci dà la forza di rialzarci, combattere e tornare ad essere felici”, ha spiegato. Non è chiaro se nella sua vita questa persona ci sia, ma da quanto spiega, pare proprio di sì.