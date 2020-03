Leo Gassmann/ “La mia famiglia è impegnativa”. E sulla fidanzata Anna.. (Vieni da me)

Leo Gassmann, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, si racconta ai microfoni di Vieni da me. Il cantante ha annunciato la sua partecipazione al programma di Caterina Balivo su Instagram dando appuntamento a tutti i suoi fans. Felice per il momento professionale che sta vivendo, Leo Gassmann riconosce quanto sia stato importante per lui il Festival di Sanremo, ma cosa gli ha portato anche dal punto di vista umano? “Tanta gioia. Avevo appena subito una forte delusione a livello lavorativo e di amicizia e poter veicolare la mia esperienza su un palco del genere era per me molto importante”, ha raccontato il figlio di Alessandro Gassmann in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Oggi Treviso. Cresciuto in una famiglia di artisti, diversamente dal padre e dal nonno, Leo ha scelto un’altra strada, ma cosa rappresenta per lui la musica? “La considero uno strumento per fare del bene e diffondere positività”, ha raccontato.

LEO GASSMANN: “SONO UN RAGAZZO FORTUNATO, MA HO UNA FAMIGLIA IMPEGNATIVA”

Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio Gassmann, è cresciuto in un ambiente artistico. Pur considerandosi molto fortunato, però, il giovane artista ammette che non è facile avere una famiglia come la sua. “Mi reputo un ragazzo fortunato, ma la mia è una famiglia anche impegnativa. Con i miei ho sempre avuto un ottimo rapporto: mi hanno sempre lasciato libero di scegliere pur seguendomi molto attentamente”, ha raccontato a Oggi Treviso. Proprio papà Alessandro, dopo la sua vittoria al Festival, ha condiviso la sua gioia sui social. Cosa, invece, gli avrà detto in privato? Leo Gassman è pronto a svelare tutto ai microfoni di Caterina Balivo e le fans sperano anche di conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata. Molto riservato, infatti, il piccolo Gassmann sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Anna. Parlerà, finalmente, anche in tv di lei?

