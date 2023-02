Leo Gassmann: “Sto studiando da attore”/ “Perdòno subito i miei haters”

Leo Gassmann, reduce dall’esperienza positiva al Festival di Sanremo 2023 con il suo brano “Terzo cuore”, è intervenuto ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio 2023. L’artista ha rivelato che “Sanremo è stata una bella esperienza e cantare è la mia vita. La musica mi ha dato tanto e devo dire che è bello poterla condividere anche con le persone che amo. Al Festival avevo un sacco di amici intorno a me e questo dimostra come le sette note abbiano una forza immensa e la capacità di rendere il mondo un posto migliore attraverso il dialogo”.

Il rapporto con il suo cognome importante per Leo Gassmann non è stato negativo: “I miei genitori hanno avuto la capacità e la sensibilità di tenermi lontano dalle preoccupazioni che la società potesse comportare. Io faccio parte della terza generazione dei Gassmann che provano a fare arte, quindi i miei hanno probabilmente avuto un po’ di esperienza utile a proteggermi. Del resto, viviamo in un mondo in cui ce la si prende spesso con gli altri e, infatti, io perdono subito gli haters che mandano messaggi che possono ferire”.

LEO GASSMANN: “STO STUDIANDO DA ATTORE, NON HO FRETTA”

Fare l’attore per Leo Gassmann potrebbe essere uno degli obiettivi futuri. A “Verissimo”, il cantante ha rivelato: “Ho iniziato a studiare recitazione dopo la laurea, ma l’ho fatto più che altro per conoscermi. Il figlio di un falegname vuole che il padre gli insegni a tagliare il legno, quindi io a un certo punto ho cominciato a studiare da attore come mio papà, ma utilizzo la recitazione più come una forma di meditazione”.

Peraltro, ha aggiunto il giovane, “ho un grande coach, che crede in me. Se mai arriverà un giorno in cui mi sentirò pronto di esordire, probabilmente lo farò, ma non ho fretta: è semplicemente una cosa che ho fatto per me stesso”.

