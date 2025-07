E’ partito dal sogno di vivere di musica, ora ha raddoppiato il peso e il valore delle sue passioni; la recitazione scorre nelle vene di Leo Gassmann e lo dimostrano i sempre più numerosi impegni sul set e non solo. Dalle serie tv al grande schermo, passando la recente esperienza a teatro al fianco della mamma Sabrina Knaflitz. Il figlio di Alessandro Gassmann viaggia spedito anche in qualità di attore ma non dimentica la musica sempre al centro della sua fase creativa.

Leo Gassmann/ Figlio d'arte, la 'previsione' sbagliata di papà Alessandro "Gli dissi che lo avrebbero finito"

“Sto cercando di far convivere le due passione”, ha raccontato Leo Gassmann a La Stampa – come riporta Leggo – confermando quanto tanto la musica quanto la recitazione siano due ambiti che viaggiano in parallelo senza escludersi. A proposito della prima esperienza a teatro al fianco della mamma Sabrina Knaflitz ha invece raccontato: “Recitare con lei resterà per sempre nella mia memoria, una di quelle cose che sai che racconterai ai tuoi figli”. Un connubio sul set che è ‘figlio’ del rapporto speciale nel privato: “Parliamo tantissimo e siamo sinceri quando si tratta di emozioni, sogni e anche paure”.

Leo Gassmann è fidanzato?/ Dalla storia finita male con Enula al nuovo amore con Maia Reficco

Leo Gassmann e la ricetta contro le critiche: “All’odio rispondo con il sorriso”

Dopo aver condiviso la scena con la mamma, ora per Leo Gassmann potrebbe arriva l’opportunità di vivere la medesima esperienza anche con papà Alessandro. “Non escludo di lavorare anche con lui un giorno” – ha raccontato a La Stampa – “Sono pronto e sarebbe stupendo”.

Una carriera così importante seppur così giovane, molteplici impegni e sfide che alimentano la sua crescita artistica anche al netto di qualche errore; ne è ben consapevole Leo Gassmann ma la determinazione che lo caratterizza è scandita anche da grande consapevolezza e preparazione in caso di critiche. “Se possono far male? Dipende da quello che ti hanno insegnato e da ciò che hai assorbito; l’importante è restare sorridenti… Bisogna saper reagire all’odio con gentilezza”.

Alessandro Gassmann attacca Tony Effe: “Spiegatemi cosa è successo…”/ Il ‘dissing’ divide il web: “Fuori luogo”