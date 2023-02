Leo Gassmann, Terzo cuore/ L’esibizione sorprende la critica a Sanremo 2023

Leo Gassmann: esibizione e performance a Sanremo 2023

Leo Gassmann, dopo la sua partecipazione a X-Factor, ha trionfato tra le nuove proposte di Sanremo Giovani nel 2020. L’artista torna sul palco dell’Ariston, questa volta tra i “Big” della kermesse, con il brano Terzo cuore scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. La musica è stata curata da Leo Gassmann e Riccardo Zanotti insieme a Giorgio Pesenti e Marco Paganelli.

L’esibizione dell’artista ha messo d’accordo sia la critica che il pubblico che si è emozionato con le note di una canzone d’amore, non “scontata”. Sul palco dell’Ariston Leo Gassmann ha portato solo la sua voce: nessun costume eccessivo, nessuna movenza esagerata, zero fronzoli e tanta semplicità. E’ esattamente questo che ha conquistato la stampa, una voce pulita ma emozionante e molto bella. Come ha dichiarato l’artista: “Il brano parla d’amore, ma in una nuova chiave. Spero che ognuno possa dare al testo un proprio significato. La musica è condivisione e Riccardo Zanotti è un amico, un fratello che, con la sua grande umanità, mi fa sorridere ogni volta che siamo in studio. Mi commuovo quando incontro persone così sul mio percorso perché mi dimostrano che il bene esiste e che può ancora sconfiggere le tenebre”.

Leo Gassmann: classifica interna ed esterna a Sanremo 2023

Leo Gassmann si è piazzato al 5° posto dopo la prima esibizione di martedì che gli ha fatto guadagnare il 15° gradino nella classifica generale. Anche la quarta serata non ha portato bene al cantante che con l’esibizione nella serata delle cover non ha visto smuoversi molto la sua posizione in classifica dove si attesta nella sedicesima posizione.

La posizione del cantante indie in radio si attesta al 18° con buoni passaggi da diverse emittenti; su Spotify, però, Terzo cuore scende almeno di 6 posizioni. Piuttosto basso il risultato nella classifica esterna a Sanremo 2023, anche se i pronostici per il giovane cantante rimango alti per la finale del Festival. Leo Gassmann potrebbe raggiungere tranquillamente il podio e aggiudicarsi una seconda vittoria sul palco dell’Ariston.

