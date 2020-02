Leo Gassmann, “Vai bene così” a Sanremo 2020/ Vincitore annunciato tra i Giovani?

Leo Gassmann con “Vai bene così” è arrivato alla finale di Sanremo 2020 e si gioca la vittoria nella categoria Giovani. Il figlio d’arte si è conquistato l’accesso alla finalissima di venerdì 7 febbraio 2020 vincendo la sfida di coppia contro Fadi in gara con “Due Noi”. Con il 54% delle preferenze, il figlio di Alessandro Gassmann ha vinto conquistandosi uno dei quattro posti disponibili per la finale. Una vittoria che ha diviso il pubblico: c’è chi è follemente innamorato dell’ex concorrente di X Factor e chi, invece, ha polemizzato sul cognome d’arte. “Mi piace questo ragazzo semplice, con la faccia pulita, una bella voce e una bella canzone. E non c’entra la simpatia per il padre” scrive un utente sui social, mentre un altro dice: “Leo Gassmann a #Sanremo2020 canta la colonna sonora della mia vita”. C’è già chi parla di vincitore annunciato: “vincitore assoluto, vai bene così! Una canzone che mi sembra di conoscere da sempre… Qualcosa vorrà dire”. Polemiche a parte la canzone di Leo ha colpito al cuore!

Leo Gassmann in finale a Sanremo 2020: “che vinca la canzone che fa più bene alla società”

Un’esperienza indimenticabile quella di Leo Gassmann a Sanremo 2020. Il giovane cantante, infatti, dalle pagine del Corriere ha raccontato la grande emozione di calcare un palcoscenico così prestigioso ed importante. “Su questo palco ho respirato aria di storia, ma voglio vivere l’esperienza divertendomi e cogliendo l’occasione per presentare il mio primo album” ha dichiarato il figlio d’arte che è consapevole del peso del suo cognome e delle critiche che dovrà continuare a subire e da cui dovrà difendersi. “E’ inevitabile. Per me è una sfida affermarsi e dimostrare che vali il posto in cui ti trovi. Il mio obiettivo è convincere chi non mi apprezza” ha detto il cantante che ha deciso di mettere in pratica il consiglio di papà Alessandro: “fatti scivolare addosso le cose e lavora con umiltà e sacrificio”. Riguardo “Vai bene così“, la canzone portata in gara a Sanremo 2020 ha precisato: “è una canzone sui fallimenti e sugli errori. Era uno di quei momenti in cui non ti senti adatto e hai bisogno di sentirti dire certe cose”. Particolare attenzione ha riscontrato la parola in lingua zulù “Asimbonanga”, un’espressione utilizzata da Nelson Mandela che significa “lui non si vede” e che il cantante ripete più volte per un motivo ben preciso: “questo perchè vorremmo cercare di unire la cultura africana e italiana, fa parte della nostra società ed è importante abbattere certi stereotipi, se siamo uniti veramente possiamo cambiare qualcosa, la nostra generazione ha tanto da cambiare, noi però vorremmo essere portavoce delle cose belle di questo mondo”. Subito dopo il Festival uscirà il suo primo album dal titolo “Strike”, un disco che racconta così: “è la mia presentazione, una raccolta di brani in cui parlo di me e delle persone incontrate in questo percorso. Musicalmente cerco di tenere assieme le sonorità del rock angloamericano con cui sono cresciuto e il cantautorato italiano che ho scoperto più di recente”.

