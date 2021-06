Leo Gullotta “Ecco perché ho sposato il mio compagno”/ “Unioni civili? Una conquista”

“L’arrivo di questa legge ha impiegato la bellezza di 30 anni. Per essere il nostro un paese democratico europeista mi sembra un pochettino da pensarci…. però la conquista si è fatta.” La legge a cui fa riferimento Leo Gullotta in queste dichiarazioni, fatte nella nuova puntata di Ossi di Seppia. Il rumore della memoria, disponibile su RaiPlay dall’8 giugno, è quella sulle unioni civili (entrata in vigore il 5 giugno 2016), che gli ha dato la possibilità di sposare il suo compagno. “Ci sono voluti trent’anni per questa legge che è legge di civiltà”, ha sottolineato il celebre attore che nel 1995 ha parlato per la prima volta pubblicamente della propria omosessualità. Due anni dopo la legge sulle unioni civili, Gullotta ha fatto il grande passo, convolando a nozze con l’uomo che ama.

Leo Gullotta "Io gay? Ho vissuto serenamente"/ "Ma bisogna combattere le etichette"

Leo Gullotta: “Ho sposato il mio compagno, cerco di comunicare la conquista di un diritto”

“Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così, – ha scherzato Leo Gullotta nel corso della nuova puntata di Ossi di seppia. Il rumore della memoria; aggiungendo poi altri appellativi – compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare anche la conquista di un diritto e questo ti fa sentire più sereno ma, soprattutto, combattente di una causa.” Leo Gullotta è legato a suo marito ormai da molti anni ma preferisce tenerlo lontano dal mondo del gossip, probabilmente proteggerlo. Ecco perché ad oggi non conosciamo il nome dell’uomo.

