Leo Gullotta, “Gay? Sempre stato sereno”/ “Dovevo fare Don Puglisi in Rai, ma…”

Leo Gullotta: il coming out negli anni ’90

Leo Gullotta sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 29 dicembre, di Oggi è un altro giorno. L’attore, per celebrare i suoi 60 anni di carriera – ha iniziato a recitare quando aveva solo 14 anni – ha scritto la sua autobiografia “Leo Gullotta. La serietà del comico”. Nel libro si parla anche della sua omosessualità. Negli anni ’90 Gullotta fece un’intervista dove per la prima volta saltò fuori l’argomento: “Mi domandarono ed io, serenamente, risposi, sono sempre stato molto sereno, ma l’Italia è fatta di provincia, di paesini, dove la gente soffre di più nello scoprire qualsiasi nota, figuriamoci l’omosessualità… Ho sempre cercato di dire a chi aveva ‘il problema’ di non avere paura, così come alle famiglie che dovevano solo dare amore”.

Leo Gullotta: “Quando la Rai mi disse no…”

Nell’autobiografia Leo Gullotta racconta che per via del suo orientamento sessuale ha perso un ruolo importante: “Dovevo interpretare Don Puglisi in un progetto importante, stavamo per iniziare a lavorarci quando il regista mi chiamò: pensavo che si trattasse dei soliti ritardi, invece mi disse che il mio nome era saltato. A qualche funzionato della Rai suonò il campanello d’allarme per la propria carriera: ‘Chissà cosa dirà il Vaticano se scegliamo un omosessuale dichiarato per interpretare Padre Puglisi’. Fu uno schiaffo tremendo, ma non mi arresi”. In una passata ospitata nel salotto di Serena Bortone ha affrontato il tema dell’amore: “I miei primi amori sono stati diverse ragazze perché il passaggio è arrivato verso i 28-29 anni. Prima mi piaceva la crema, poi ho capito che mi piaceva il cioccolato”.

