Leo Gullotta: “Non mi hanno fatta fare una fiction perché gay”/ Caterina Balivo: “Facciamo i nomi…”

Leo Gullotta, nel salotto de La volta buona, ai microfoni di Caterina Balivo, ha ripercorso tutta la sua carriera svelando anche un retroscena su una fiction a cui non ha potuto partecipare. “Il regista ha voluto incontrarmi dicendomi che hanno deciso dopo tanto tempo che un omosessuale non poteva fare questo personaggio ecclesiastico…”, le parole dell’attore che ha raccontato che avrebbe dovuto interpretare Don Puglisi nella fiction dal titolo “Brancaccio”.

Di fronte a tale rivelazione, Caterina Balivo ha esortato l’attore a fare i nomi dei responsabili di tale decisione. “E’ stato uno schiaffo, ma ho buttato tutto alle spalle…”, ha aggiunto l’attore non nascondendo l’amarezza per l’accaduto.

Leo Gullotta ha parlato anche in modo generale della televisione svelando che, in passato, altri interpretati sono stati censurati. Di fronte alle parole dell’attore, Caterina Balivo ha perso la pazienza: “Scusate parliamo sempre di funzionari Rai…Ci fosse mai una volta che vengano fatti i nomi di questi funzionari…A lui un funzionario non ha fatto fare Don Puglisi…Diamo i nomi e i cognomi di questi qui che hanno chiuso…”.

“Il trucco loro, in generale e non soltanto in Rai, è di dire quando ti presenti e vuoi conto…Loro dicono sempre ‘No, io, ma ci mancherebbe…Ti stimo…E’ stato probabilmente un altro’…”, ha poi aggiunto Gullotta.

