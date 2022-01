Leo, il misterioso ‘fidanzato’ di Federica Calemme/ L’amica: “Non erano solidi ma…”

Chiara, la migliore amica di Federica Calemme, è tornata a parlare ai microfoni di Casa Chi del rapporto che la concorrente gieffina ha instaurato dentro la casa con Gianmaria Antinolfi. Una frequentazione che a suo avviso può evolversi, con il tempo, in qualcosa di interessante e cancellare definitivamente la “storia” che Federica aveva intrapreso al di fuori di Cinecittà con un misterioso ragazzo di nome Leo. In realtà, come spiegato dall’amica di Federica, tra i due non c’era nulla di serio.

Di certo non potevano definirsi due fidanzati in quanto era “una frequentazione di 15 giorni, in quarantena ci sono stati messaggi e videochiamate ma non avevano una relazione solida”. Chiara, dunque, sembra tifare per Gianmaria, l’unico che pare aver capito come entrare in sintonia con la Calemme: “Per me sono carinissimi! Io ho una grandissima considerazione di lui”.

Chiara, l’amica di Federica Calemme fa il tifo per Gianmaria Antinolfi: “Sa come prenderla”

“Non lo conosco ma abbiamo amici in comune. Lui ha pazienza ed ha capito come prenderla“, ha continuato Chiara a proposito di Gianmaria. La produzione del Grande Fratello VIP, tuttavia, si è messa al lavoro per rintracciare il misterioso Leo e secondo indiscrezioni rilanciate da Casa Chi, uno degli autori sarebbe riuscito a raggiungerlo telefonicamente. “Lui mi ha confermato che l’ultima telefonata di Federica prima di entrare nella Casa è stata fatta proprio a lui. Si frequentavano da più di 15 giorni e che mentre Gianmaria ha quasi omesso di conoscerlo in realtà loro frequentano gli stessi giri e si frequentano da 15 anni”, avrebbe confermato uno degli autori del GF VIP.

L’amica di Federica, in un certo senso, è rimasta spiazzata e ha fatto capire di volerci vedere chiaro: “La sua risposta è stata chiara dicendo che Federica ha scelto di andare in televisione mentre lui è fuori e non è tenuto a giustificarsi e raccontare la sua vita privata. Lui non mi ha confermato ma si è tirato fuori. Mi ha detto che non avrebbe fatto chiarezza ed io da quel giorno non ho avuto più notizie”. Ci penserà Signorini, questa sera, a fare chiarezza sul passato sentimentale di Federica?



