Leo Messi in Arabia Saudita/ “Contratto enorme”: tornano le grandi sfide con CR7?

MESSI IN ARABIA SAUDITA: ACCORDO VICINO

Poco più di un mese fa si era diffusa la notizia secondo cui Leo Messi, a partire dalla prossima stagione, sarebbe diventato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: finalmente i due dominatori degli ultimi 15 anni del calcio mondiale insieme sul terreno di gioco. Peccato fosse un pesce d’aprile; già, questa volta però l’indiscrezione che arriva dall’agenzia AFP sarebbe reale. Messi in Arabia Saudita ma, almeno stando alle prime notizie che circolano, non al fianco del suo grande rivale. Sarebbe l’Al Hilal il club vicino all’accordo con la Pulce: si parla di un contratto “enorme” ma questo è tutto quello che sappiamo.

Messi, video di scuse al PSG dopo il viaggio non autorizzato/ “Ecco cosa è successo”

Il Psg, proprietario del cartellino, non ha commentato se non ricordando come il contratto di Messi scada il prossimo 30 giugno; è però verosimile pensare che l’argentino e il club della capitale francese non proseguiranno insieme, al di là della sospensione comminata recentemente la scintilla non è mai scoccata e, sul piano dei risultati, il Psg quest’anno sta faticando a vincere anche solo la Ligue 1 mentre in Champions League il sodalizio con Neymar e Kylian Mbappé ha prodotto due eliminazioni agli ottavi di finale. Troppo poco per giustificare uno stipendio del genere, anche se ti chiami Nasser Al Khelaifi; casomai, salterà il grande ritorno di Messi al Barcellona, uno scenario di cui si parlava da tempo e che sembrava possibile.

Messi sospeso dal PSG: viaggio non autorizzato in Arabia/ La rottura è ormai certa

TORNANO LE SFIDE CON CRISTIANO RONALDO?

Ora, il fatto che Messi vada a giocare in Arabia Saudita non significa necessariamente che torneremo a vivere i grandi derby tra lui e Cristiano Ronaldo. Il portoghese all’Al Nassr ha fatto bene, ma senza incantare: la squadra è in difficoltà e CR7 a febbraio spegnerà 39 candeline, cosa che lo obbligherà chiaramente a fare delle valutazioni. In più, va ricordato che poco dopo la firma in Arabia Saudita era uscita una succosa indiscrezione: ovvero il fatto, mai comunque confermato, secondo cui sul contratto di Cristiano Ronaldo fosse presente una clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi dall’Al Nassr e firmare per il Newcastle, in caso di qualificazione dei Magpies alla prossima Champions League.

DIARIO ARGENTINA/ Le minacce a Messi che ricordano il potere dei narcos

Terzo in classifica e concreto per tutta la stagione, il Newcastle sta accarezzando in maniera molto concreta la possibilità di tornare a giocare nella principale competizione europea; qualora l’indiscrezione su Ronaldo fosse confermata, l’incrocio con Messi che ha caratterizzato nove anni di Clasico tra Barcellona e Real Madrid sarebbe solo un qualcosa di avvicinato e non accaduto. C’è tempo, comunque: non è detto nemmeno che la Pulce alla fine firmi per l’Al Hilal, staremo a vedere quale sarà l’evoluzione di questo boom di calciomercato…











