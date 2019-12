Leo Messi/ Pallone d’Oro 2019: vincitore per la sesta volta?

Sarà Leo Messi il vincitore del Pallone d’Oro 2019? Di certo l’argentino del Barcellona è uno dei candidati più accreditati per il successo nel prestigioso trofeo assegnato da France Football. Sappiamo benissimo che Leo Messi ha già in bacheca la bellezza di cinque Palloni d’Oro, record assoluto che condivide con Cristiano Ronaldo, cioè il grande rivale con il quale ha segnato un’epoca del calcio mondiale. Bisogna però anche ricordare che Messi non trionfa dal 2015, l’anno del secondo Triplete con il Barcellona: i successi di Leo sono infatti piuttosto “vecchi”, naturalmente per modo di dire, perché i primi quattro sono arrivati consecutivamente dal 2009 al 2012, mentre in seguito Messi ha vinto “solo” una delle ultime sei edizioni, nelle quali è stato il portoghese a dominare la scena. Se però avessero ragione le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che vedono appunto Leo Messi vincitore del Pallone d’Oro 2019, ecco che l’argentino del Barcellona tornerebbe da solo al comando dell’albo d’oro del trofeo.

LEO MESSI PALLONE D’ORO 2019? L’ANNO DELL’ARGENTINO DEL BARCELLONA

Proviamo adesso a chiederci se Leo Messi meriterebbe il Pallone d’Oro 2019. Il tema è sempre delicato e accende molte discussioni: la classe di Messi è indiscutibile, ogni volta che l’argentino scende in campo le emozioni sono garantite e i numeri sono sempre impressionanti. I puristi però ritengono che il Pallone d’Oro debba premiare chi è stato più decisivo nel corso dell’anno solare ed ecco che qui si possono trovare un paio di macchie per la candidatura di Leo. Con il Barcellona, il crollo nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool, con sconfitta per 4-0 ad Anfield dopo avere vinto per 3-0 l’andata al Camp Nou, partita nella quale proprio Messi era stato decisivo. Con l’Argentina invece l’ennesimo incubo di una storia d’amore che rischia di rimanere l’eterna incompiuta: nella Coppa America disputata quest’estate infatti l’Albiceleste non è andata oltre il terzo posto e Messi ha segnato un solo gol in sei partite. In positivo naturalmente ci sono la vittoria della Liga al culmine di una stagione 2018-2019 da 51 gol in 50 presenze con il Barcellona e l’ottimo inizio anche nel 2019-2020, dopo essersi ripreso da un infortunio che lo aveva frenato nelle primissime settimane della stagione. Leo Messi Pallone d’Oro naturalmente non sarà mai un errore, a France Football il compito di decidere se sarà davvero così…

