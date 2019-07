Leo Messi/ ‘Pulce’ per colpa della ghiandola pituitaria… (Quelli della Luna)

Leo Messi sarà uno dei protagonisti raccontati da Giampiero Mughini nella sua trasmissione ‘Quelli della Luna‘, che martedì 30 luglio 2019 su Rete 4 darà spazio, come previsto dal format del programma, a storie che narrano con originalità vite e carriere delle leggende dello sport. La storia di Messi è una delle più affascinanti dello sport moderno: la ‘Pulce’, così è sempre stato soprannominato per la sua statura minuta, ha legato tutti i suoi successi alla maglia del Barcellona, il club che in gioventù ha creduto oltre ad ogni evidenza alla possibilità che Leo potesse diventare un campione di fama mondiale. A 11 anni Messi scoprì di essere affetto da una disfunzione della ghiandola pituitaria che ne poteva compromettere lo sviluppo fisico e la crescita. Il Barcellona pagò le cure del ragazzo diventando immediatamente una stella della ‘Masìa’, il settore giovanile Balugrana.

LEO MESSI, PREZIOSI NON CI HA CREDUTO E LO SCARTO’!

Non in molti sanno però che Enrico Preziosi, quando era presidente del Como, ebbe la possibilità di assicurarsi il suo cartellino per 50.000 euro: non lo prese perché considerava il Messi 14enne ‘un po’ gracile’. Certo, sarebbe stato difficile capire che tipo di giocatore Messi sarebbe divenuto, ma non è difficile pensare che un po’ di rimpianto aleggi nella mente dell’attuale patron del Genoa. Messi rimase a Barcellona ed iniziò a macinare record fino a diventare il miglior calciatore del mondo, in un testa a testa infinito con Cristiano Ronaldo come miglior calciatore della sua generazione (Messi è un classe ’87, Ronaldo ’85). I numeri parlano per lui: con 34 trofei conquistati (tra i quali 10 campionati spagnoli, 4 Champions League e 3 Mondiali per Club) Messi è diventato il calciatore più titolato della storia del Barcellona, riuscendo a ricevere in 5 occasioni il Pallone d’Oro come miglior calciatore del mondo, nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. E’ il giocatore nella storia del calcio ad aver ricevuto più volte questo riconoscimento, proprio assieme a Cristiano Ronaldo: 5 volte ciascuno e, in questo finale di carriera, vincerlo un’altra volta significherebbe passare in testa in un dualismo straordinario.

IL TABU’ ARGENTINA: UNA MACCHIA PER LEO MESSI

Ma ci sono anche zone d’ombra e rimpianti nella carriera di un calciatore capace di realizzare ben 614 gol in 719 partite da professionista? La risposta è sì e riguardano la Nazionale. Da argentino nato a Rosario, Messi ha sempre vissuto un parallelismo ingombrante col mito del calcio nazionale e forse mondiale: Diego Armando Maradona. Che nel 1986 arrivò ad alzare praticamente da solo una Coppa del Mondo, mentre Messi ai Mondiali non è mai riuscito a lasciare il segno, perdendo la sua grande occasione nella finalissima giocata al Maracanà di Rio de Janeiro nel 2014 e persa contro la Germania ai tempi supplementari. Una sconfitta amara in una partita in cui Messi non riuscì a lasciare il segno, una costante nella sua avventura con la maglia dell’Albiceleste in cui la ‘Pulce’ non è mai riuscita ad alzare un trofeo in generale. L’ultima delusione proprio poche settimane fa, nella Copa America chiusa con la sconfitta in semifinale contro il Brasile e l’espulsione nella finale per il terzo posto contro il Cile, dopo una rissa con Vidal, accompagnata dalle polemiche per i presunti favori arbitrali per la Nazionale verdeoro.



