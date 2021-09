Leo Messi supera Pelè/ Tripletta con l’Argentina, record di gol sudamericano

Leo Messi supera Pelè e stabilisce un nuovo record che va ad impreziosire ancora di più la carriera della Pulce, in questo caso il maggior numero di gol con una Nazionale sudamericana. Nella notte italiana infatti si è giocata Argentina Bolivia, partita valida per le qualificazioni mondiali che è terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa allo stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico (25.000 spettatori) per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Cornice migliore non avrebbe potuto esserci per una tripletta di Leo Messi al 14′, al 64′ e all’88’, tre gol che hanno naturalmente dato la vittoria all’Argentina ma che soprattutto hanno portato il nuovo giocatore del Paris Saint Germain a quota 79 gol con la maglia dell’Argentina, scavalcando Pelè in vetta alla classifica dei migliori bomber di tutti i tempi con le Nazionali del Sudamerica, graduatoria che era guidata da O Rei con 77 gol.

LEO MESSI, RECORD DI GOL CON UNA NAZIONALE SUDAMERICANA

Indubbiamente il 2021 nella carriera di Leo Messi sarà ricordato, oltre che per il clamoroso passaggio dal Barcellona al PSG, come l’anno finalmente delle soddisfazioni con l’Argentina, perché a luglio è arrivata la vittoria in Copa America, per di più battendo in finale il Brasile al Maracanà, mentre adesso è arrivata una grande gioia anche a titolo personale, perché superare un record di Pelè non è banale nemmeno per la Pulce.

Ne approfittiamo anche per fare il punto della situazione sulle partite disputate nella notte per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022: stavolta tutto è filato liscio, senza casi tipo Brasile Argentina di domenica. Ha vinto l’Albiceleste e lo hanno fatto pure i verdeoro, perché il Brasile si è imposto per 2-0 contro il Perù, mentre nelle altre partite abbiamo avuto Uruguay-Ecuador 1-0, Colombia-Cile 3-1 e Paraguay-Venezuela 2-1. Ma questa sarà sempre ricordata come la notte di Leo Messi…

