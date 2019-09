Leo Pari, nuovo frontman Thegiornalisti/ Chi è? Già salito sul palco con la band

L’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti ha scatenato un vero e proprio caos. Oltre alla polemica a distanza tra l’ex frontman e gli altri membri della band, la questione balzata al centro dell’attenzione riguarda colui che prenderà il posto di Paradiso. Arriva proprio nelle ultime ore la risposta a questo quesito. Stando ad indiscrezioni certe ma comunque non ancora ufficialmente confermate, il nuovo frontman dei Thegiornalisti si chiama Leo Pari. Come sottolinea TvBlog, Si tratta di un cantante, autore e musicista romano, classe ’78. Ha alle spalle già importanti collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano. Inoltre, proprio con i Thegiornalisti ha partecipato ad alcuni tour, salendo anche sul palco dell’ultimo concerto della band al Circo Massimo.

Leo Pari leader dei Thegiornalisti? La collaborazione con Beppe Grillo

Nel campo della musica, Leo Pari ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano. Il cantante ha pubblicato sette album da solista, l’ultimo dei quali – “Hotel Califano” – nel 2018. Al momento il diretto interessato non conferma né tantomeno smentisce la notizia che lo vorrebbe nuovo frontman dei Thegiornalisti anche se sul web starebbe lanciando messaggi in codice come “Calma ragazzi”. Leo ha anche collaborato con Beppe Grillo nel 2006 per il brano “Ho un Grillo per la Testa”. La collaborazione è poi andata avanti con la partecipazione al V-Day e al Woodstock 5 Stelle. Qualora fosse realmente il nuovo frontman della band e prendesse, dunque, il posto lasciato vacante da Tmmaso Paradiso, sarebbe per lui l’opportunità della vita.

