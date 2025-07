Si chiama Leo Sharp il criminale statunitense nato in Michigan nel 1924 e conosciuto come “El Tata”: è stato un grande trafficante di droga soprattutto attivo per il Cartello di Sinaloa. Leo Sharp, protagonista del film “The Mule”, chi era realmente? E come ha cominciato a delinquere dopo aver preso servizio presso la fanteria dello US Army durante la seconda guerra mondiale? Insomma, qual è la storia vera di The Mule?

Leo Sharp, tornato negli Stati Uniti dopo aver preso parte alla seconda guerra mondiale e aver fatto la campagna d’Italia, è stato prima proprietario di una piccola compagnia area e dopo ancora agricoltore. A lungo, infatti, ha lavorato nel mondo dei fiori: si è dedicato anche alla creazione di innesti e intrecci di piante, creando nuove specie. Inoltre, è stato ospite della Casa Bianca, invitato da George Bush.

La storia vera di The Mule è incredibile: Leo Sharp, infatti, è diventato un narcotrafficante da anziano. A 72 anni, a causa di problemi economici, vide la sua fattoria chiudere. Decise perciò di accettare l’offerta dei membri del Cartello che gli proposero di trasportare droga tra Messico e Stati Uniti. Un’attività ovviamente illegale e molto pericolosa: nonostante ciò Leo Sharp, con il suo pick-up, riuscì ad eludere i controlli delle forze dell’ordine e a trasportare droga tra i due Paesi per più di dieci anni, spostando materiale per milioni e milioni di dollari.

Leo Sharp, chi è: l’arresto a 87 anni

Leo Sharp è stato arrestato nel 2011, all’età di 87 anni. Venne trovato in possesso di 100 chilogrammi di cocaina, trovati grazie all’aiuto della cinofila. Dopo il suo arresto vennero arrestati altri 25 membri del Cartello. Condannato a tre anni, le scontò in realtà solo uno, venendo rilasciato nel 2015. Morì nel 2016, a 92 anni. La storia vera di The Mule, diretto e interpretato da Clint Eastwood, vede come protagonista proprio Leo Sharp: nel film, comunque, il suo nome è modificato, così come quello degli altri protagonisti.

