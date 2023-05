Leo (vice ministro economia): “Tasse più basse sulla tredicesima”/ “E Fringe benefit fino a 3mila euro”

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, in audizione alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato sulla riforma fiscale, ha ipotizzato una tredicesima con tasse più basse. Come affermato dallo stesso viceministro, per il lavoratore dipendente non è escluso di “pensare che una retribuzione straordinaria – è tutto da valutare in base alle risorse – come ad esempio la tredicesima” venga assoggettata “ad una tassazione più bassa per mettere più soldi nelle tasche degli italiani nell’ultimo mese dell’anno. È una cosa che già c’è nella delega, che dobbiamo sperimentare e vedere come costruirla”.

