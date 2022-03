Leolandia, parco a tema riapre 12 marzo/ Grande stagione all’insegna del divertimento

Buone notizie per grandi e, soprattutto, piccini: riapre in anticipo Leolandia, il parco a tema numero uno in Lombardia e in Italia per bambini. Situata a Capriate S. Gervasio, provincia di Bergamo, la struttura amata da tutte le famiglie riaprirà i battenti a partire da sabato 12 marzo 2022, in anticipo rispetto al previsto e in perfetto tempismo per la Festa del Papà, in programma il prossimo 10 marzo. Tutto pronto, dunque, per una stagione all’insegna di divertimento e spensieratezza, e non mancano le novità…

Leolandia ospita 6 aree a tema e oltre 40 attrazioni per bambini di tutte le età. I più piccoli hanno la possibilità di incontrare dal vivo i personaggi più amati dei cartoni animati, mentre i più grandicelli possono realizzare il sogno di diventare un vero pirata oppure un coraggioso cowboy, grazie alle grande attrazioni di intrattenimento disponibili nel parco. Non mancano naturalmente gli spettacoli di magia e tanto, tanto altro, basti pensare al ricco palinsesto di show dal vivo, per un totale di 9 titoli prodotti internamente con un cast di oltre 30 artisti.

LEOLANDIA RIAPRE I BATTENTI!

«Siamo finalmente pronti ad accogliere gli ospiti», la soddisfazione di Giuseppe Ira, presidente di Leolandia: «Siamo certi che il pubblico desidera tornare a trovarci e contiamo di recuperare buona parte delle perdite accumulate negli ultimi due anni, raggiungendo entro il 2022 il pareggio del bilancio». Ira ha tenuto a ringraziare la Regione per il supporto fornito. Fra le novità, non possiamo non citare l’inedito spettacolo di Masha e Orso, il mini-live show di Bing e Blop, o ancora l’esibizione acrobatica dei protagonisti della serie Miraculous, ovvero Ladybug e Chat Noir. Non mancano il Trenino Thomas e i Superpigiamini, senza dimenticare la componente naturale: a Leolandia, infatti, sarà possibile per grandi e piccini passeggiare nella fattoria e incontrare asini, mucche, pony e tanti altri animali.

La riapertura dei parchi tematici come Leolandia rappresenta un importante segnale di ripartenza di un settore fondamentale dell’economia lombarda e nazionale, ha spiegato l’assessore Lara Magoni: «Le realtà dello svago e del divertimento sono un vero e proprio attrattore turistico, in grado di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. Da sempre la Lombardia è vicina agli imprenditori e alle famiglie che lavorano in questo ambito: proprio recentemente, infatti, come Regione – fra le prime in Italia – abbiamo stanziato 3 milioni di euro a sostegno delle attività dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, alle prese con un momento particolarmente difficile. Ora il comparto è pronto ad accogliere, finalmente, adulti e bambini all’insegna del sano divertimento e di un futuro migliore».

Per quanto riguarda giorni e orari di apertura, dettagli di promozioni ed esperienze esclusiva è possibile visitare il sito web di Leolandia: www.leolandia.it.



