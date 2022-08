Leoluca Granata tronista Uomini e Donne in carcere per stupro/ Appello dei genitori

Leoluca Granata, ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe attualmente in carcere a Lugano perché accusato di stupro. A raccontare la sua storia, ai microfoni de Il Resto del Carlino, sono i genitori che affidano alle pagine del quotidiano un appello per il suo caso. A loro dire il giovane, 20 anni e un passato nel dating show di Maria De Filippi, sarebbe innocente e detenuto da circa un anno in un penitenziario svizzero. Reclusione all’esito di una condanna a 5 anni per una presunta violenza sessuale ai danni di una coetanea.

Rosa Battista e Maurizio Granata, madre e padre di Leoluca Granata, avrebbero così ribadito la versione di innocenza che il loro figlio ha già espresso dal carcere svizzero in cui si troverebbe attualmente. Stando al racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne, si sarebbe trattato di un “rapporto consenziente”. L’accusa che lo avrebbe visto finire in manette riguarderebbe un presunto stupro consumato a Lugano, in concorso con due amici, ai danni di una giovane della stessa età. “Nostro figlio è innocente” hanno dichiarato i genitori al Resto del Carlino, sottolineando la presunta sussistenza di elementi, a loro dire emersi in sede di indagine, che lo scagionerebbero. Su tutti, hanno dichiarato, alcune “contraddizioni“ che dimostrerebbero l’infondatezza delle accuse mosse a carico del 20enne.

Chi è Leoluca Granata, ex tronista accusato di stupro

Leoluca Granata oggi ha 20 anni e nel suo passato figurano un percorso come modello e la partecipazione al noto programma televisivo Mediaset Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nel dating show avrebbe avuto il ruolo di tronista ma adesso la sua storia avrebbe preso una piega decisamente diversa e lontana dai riflettori del piccolo schermo. Da circa un anno, come raccontato dal padre e dalla madre al Resto del Carlino, Leoluca Granata sarebbe in carcere con l’accusa di stupro.

Originario di Maranello, in provincia di Modena, sarebbe stato arrestato in Svizzera e condannato a 5 anni di reclusione per una presunta violenza sessuale ai danni di una coetanea. Un reato, secondo l’accusa, che avrebbe consumato a Lugano con due amici. Ma lui continua a dirsi innocente e i genitori lanciano un appello per tenere acceso un faro sulla sua situazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano che ha raccolto l’appello di Rosa Battista e Maurizio Granata per il figlio, Leoluca Granata avrebbe vissuto fino ai 17 anni nella sua città natale, Maranello, per poi partire alla volta di Milano per motivi di lavoro. In seguito avrebbe raggiunto alcuni amici a Lugano, luogo in cui sono avvenute le contestazioni e in cui ora sarebbe detenuto.

Leoluca Granata arrestato e condannato per violenza sessuale: appello dei genitori dell’ex tronista

I genitori di Leoluca Granata sostengono l’innocenza del figlio e hanno parlato così al Resto del Carlino: “Nostro figlio è innocente (…), sono emerse nel corso delle indagini una lunga serie di contraddizioni che dimostrano come le accuse mosse dalla presunta vittima risultino infondate“. A loro dire, il 20enne non avrebbe negato di aver avuto un rapporto sessuale con la giovane, insieme ad altri due amici poi condannati a 27 e 30 mesi, ma rigetta “con forza che sia avvenuto contro la volontà della ragazza“. Secondo i Granata si sarebbe trattato di un incontro consenziente.

L’episodio oggetto dell’accusa risalirebbe al 26 settembre 2021 quando, giunto a Lugano per raggiungere gli amici, Leoluca Granata e questi ultimi avrebbero trascorso alcune ore in una discoteca. Successivamente avrebbero incontrato la ragazza che, dopo aver perso l’autobus, avrebbe accettato di concludere la serata in casa con loro. Da questo punto del racconto in poi, ricostruisce il quotidiano, le versioni dei protagonisti prenderebbero vie diverse e, secondo la giovane, i tre ragazzi l’avrebbero costretta a ripetuti rapporti sessuali. Secondo i giudici in Svizzera, la 20enne sarebbe stata incapace di opporsi perché in condizione di “freezing”, uno choc tale da impedirle ogni impulso alla difesa. Leoluca Granata sarebbe rinchiuso in carcere dallo scorso ottobre.

