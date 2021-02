Leon Augusto, chi è il marito María Grever/ Quando gli scrisse: “Non mi ami più…”

Leon Augusto Grever è l’uomo che Maria Joaquina de la Portilla Torre conobbe nel 1906 e poi sposò l’anno dopo. Proprio da lui la musicista, che all’epoca aveva 22 anni, prese il cognome, infatti è nota come Maria Grever. I due si conobbero a New York. Lui era dirigente di una compagnia petrolifera americana, quindi lontano dal mondo della donna, compositrice e paroliera messicana. Dal matrimonio nacquero tre figli, Carmen, Carlos e Laura. All’epoca Leon A. Grever si occupava della costruzione della ferrovia durante l’epoca del Porfiriato, quel periodo della storia messicana corrispondente alla dittatura di Porfirio Díaz. Quando si sposarono, andarono a vivere a Jalapa, dove lei cominciò a scrivere le sue canzoni che l’avrebbero resa famosa.

Per motivi di lavoro poi si trasferirono a Città del Messico, dove persero il più piccolo dei figli quando aveva solo sei mesi. Quando scoppiò la Rivoluzione, la famiglia si divise. Migliaia di messicani fuggirono negli Stati Uniti. Maria Grever lasciò il Paese per proteggere i suoi figli, quindi si imbarcò per New York senza sapere nulla del marito.

MARIA GREVER SCRISSE AL MARITO: “NON MI AMI PIÙ…”

La famiglia restò divisa per un certo periodo. A causa dei disordini in Messico e dei problemi di comunicazione, Leon Augusto Grever e sua moglie Maria non si sentirono per diversi mesi. Fu allora che lei scrisse «Non ti ricordi più di me, non mi ami più… E per non farmi soffrire, preferisci tacere…». Il marito, però, riuscì poi a raggiungerla a New York dove la famiglia si ricompose. Dopo il soggiorno a New York, la coppia nel 1949 tornò in Messico. La tragedia della morte della figlia hanno segnato i primi anni di matrimonio della coppia. Anche per questo Maria Grever decise di trasferirsi negli Stati Uniti. Da una parte c’era la paura per i disordini causati dalla rivoluzione messicana, dall’altro la morte della figlia, per la quale fu vicina a rinunciare alla musica. Lo fece per alcuni mesi, rendendosi poi conto che era l’unica cosa in cui poteva rifugiarsi. Un’altra prova fu senza dubbio la temporanea separazione dal marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA