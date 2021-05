Leon Pappalardo, figlio Selvaggia Lucarelli/ Dalla risposta a Matteo Salvini a Fedez

Chi conosce e ha avuto modo di seguire Leon Pappalardo sui social sa bene che il figlio di Selvaggia Lucarelli e Laerte, sembra pronto a seguire le orme della madre. Classe 2005, il giovane ha già le idee ben chiare e nonostante la giovane età ha spesso avuto modo di prendere posizione sui social rispetto ai personaggi e agli argomenti più di tendenza, Salvini e Fedez compresi. Proprio dopo il monologo fatto al Concertone dell’1 maggio, il rapper è finito nel mirino del figlio di Selvaggia Lucarelli che sui social si è scagliato contro il Rapper precisando di non essere d’accordo con le sue parole e i testi delle sue canzoni a dir poco discutibili sottolineando il passaggio che riguarderebbe il coming out di Tiziano Ferro: “La gente può cambiare, è vero. Sono comunque cose di anche più di 10 anni fa. Tuttavia Fedez non si è praticamente mai espresso su queste cose se non con una mezza “scusa” pietosa a Tiziano”. E poi continua a dire che adesso Fedez usa questi temi ma solo a scopo di lucro e no solo: “Quindi mi dispiace ma mi rifiuto di sentire che Fedez è un paladino della giustizia. Trovo faccia tutto ciò solo per attenzioni e popolarità”.

In tempi non sospetti, sempre sui social, Leon Pappalardo aveva contestato anche Matteo Salvini etichettandolo come “omofobo e razzista”, ma finendo poi travolto da una valanga di critiche sui social. In molti avevano visto nel suo modo di intervenire solo la voglia di mettersi in mostra magari grazie ai suggerimenti della mamma che spesso è in rotta di collisione con Salvini e non solo. Cosa scopriremo di lui oggi quando Selvaggia Lucarelli sarà ospite a Domenica In?

