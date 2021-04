Leonardo 2 si farà?/ Anticipazioni, il produttore sogna: “Ci sarà. Poi vorrei fare Michelangelo”

In pochissimo tempo la serie tv Leonardo ha conquistato il cuore dei telespettatori di Raiuno, come testimoniano gli ottimi dati degli ascolti e dello share. Così dopo il successo della prima stagione gli appassionati si sono chiesti se Leonardo 2 si farà e quindi se la tanto chiacchierata seconda stagione vedrà mai la luce. Stando a quanto trapela la risposta è affermativa: Leonardo 2 si farà. Lo ha annunciato la fonte più attendibile, vale a dire Luca Bernabei, l’amministratore delegato della Lux Vide, la società di produzione della serie tv. “La seconda stagione ci sarà e racconterà un Leonardo segreto a Roma”, ha svelato Luca Bernabei in anteprima come si legge su TV Sorrisi e Canzoni. Non mancano i riferimenti alle prime due puntate, che hanno ottenuto un riscontro straordinario: “Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici, non era scontato con una serie che parla di arte e cultura” ha affermato.

Le dichiarazioni di Luca Bernabei fanno dormire sonni tranquilli ai fan della serie tv Leonardo. Il sequel ci sarà e vedrà la luce prossimamente. Ma le buone notizie non si esauriscono con la conferma di un sequel: il produttore, infatti, ha rivelato di voler realizzare altri prodotti per la tv sullo stesso genere, traendo spunto da altri personaggi che hanno fatto la storia dell’arte. Ed ecco il primo indizio: “Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina” le parole del produttore pubblicate su Variety. Insomma, lavori in corso e tanta carne al fuoco per le serie tv.

