Leonardo/ Anticipazioni e cast puntata oggi, 23 marzo: chi ha ucciso Caterina?

Tutto è pronto per uno dei debutti più attesi di questa primavera televisiva ovvero quello di Leonardo, la nuova serie tv dal respiro internazionale, che metterà insieme la nostrana Matilda de Angelis, rivelazione di Sanremo 2021 (per chi ancora non avesse avuto modo di conoscerla), Aidan Turner, il volto amato di Poldark, e Freddie Highmore, il noto dottor Shaun Murphy di The Good Doctor, attualmente in onda su Rai2. Ciliegina sulla torta del cast di nomi italiani e internazionali, sarà Giancarlo Giannini che presterà movenze e voce al maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio. Prenderà il via da questi basi la serie Leonardo che racconterà il genio italiano da un punto di vista inedito, quello di un giallo che lo farà finire in prigione e di cui sarà proprio il personaggio di Highmore, Stefano Giraldi, giovane ufficiale del Podestà, ad occuparsi.

Sentita la sua storia toccherà al Giraldi cercare la verità e aiutare Leonardo da Vinci ad uscire dal carcere, ma cosa è successo e come è legato questo all’arte del genio fiorentino? La serie in otto episodi divisi in quattro serate a partire da quella di oggi, 23 marzo, racconterà il mistero che si cela dietro ogni opera, dalle più conosciute a quelle meno ‘pop’, di Leonardo, portando a galla misteri irrisolti e le sfaccettature di un carattere che non è molto raccontato. La vita privata di Leonardo è sempre stata molto segreta e poco nota, nei suoi libri, nei suoi appunti e nei suoi disegni traspare il suo amore per la natura e per la perfezione ma mai niente riguardo alla sua vita privata. Sarà la serie in onda da questa sera a racconterà del suo interesse per Caterina Da Cremona (interpretata da Matilda De Angelis) che posa come modella proprio nello studio del suo mastro, il Verrocchio.

La trama dei primi due episodi di Leonardo

L’appuntamento con la serie questa sera è fissato con i primi due episodi, a partire dalle 21.30 circa, e sarà allora che conosceremo il giovane Leonardo, poco più che ventenne, che viene arrestato con l’accusa di aver ucciso Caterina avvelenandola. Il genio dichiara sin da subito la sua innocenza ricordando i suoi giorni da apprendista nella bottega e il primo incontro con la modella e la messa in posa della sua prima opera, Il Battesimo di Cristo. Toccherà a quel punto proprio al giovane Stefano ascoltare la sua storia credendo subito alla sua innocenza e offrendosi di aiutarlo a capire cosa è realmente successo alla donna e, soprattutto, come è possibile che sia proprio lui ad essere finito nei guai per questo. Forse qualcuno ha voluto incastrarlo? Sarà il filo rosso del giallo a tenere insieme il racconto che non sarà banale e scontato, anzi. Aspettiamoci di tutto.

