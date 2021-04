Leonardo/ Anticipazioni quarta e ultima puntata 13 aprile: arriva Michelangelo

Andrà in onda martedì 13 aprile la quarta e ultima puntata di Leonardo, la serie tv coprodotta dalla Rai con protagonista Aidan Turner nei panni del genio da Vinci. Dalle anticipazioni relative ai prossimi due episodi (settimo e ottavo) si apprende che i colpi di scena non mancheranno. Dopo aver ritrovato Caterina, l’artista decide di portare avanti il suo lavoro nonostante si senta molto frustrato. È il periodo dell’ascesa di un altro giovane promettente del mondo dell’arte, Michelangelo Buonarroti, con cui inizia in un certo modo a competere. Intanto, Leonardo accetta una commissione, il gigantesco affresco della battaglia di Anghiari, ed è proprio in questa occasione che si ritrova alle prese con il suo ‘rivale’ che lo mette ancor di più in crisi. I sentimenti contrastanti che lo tormentano vengono sempre più amplificati a partire da questo incontro molto sfidante per entrambi, ma soprattutto per da Vinci, che non trova pace nemmeno al fianco della sua amata Caterina.

Leonardo, anticipazioni prossima puntata: l’artista rischia di morire

Nella quarta e ultima puntata di Leonardo vedremo protagonista anche Stefano Giraldi, intento a salvare il genio da Vinci dalle accuse che mettono a rischio la sua vita. C’è un segreto che il grande artista si porta dietro, e – dopo averlo scoperto – Stefano fa di tutto per trovarne conferma in delle prove. La vita di Leonardo è sempre più appesa a un filo: l’artista potrebbe finire al patibolo per aver ucciso la sua musa Caterina da Cremona. Nel frattempo, quando sembra che tutto sia perduto, Giraldi ottiene una rivelazione destinata a cambiare il corso della storia.

