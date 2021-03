LEONARDO/ Anticipazioni seconda puntata 30 marzo: il genio incontra gli Sforza

Andrà in onda martedì 30 marzo la seconda puntata di Leonardo, la serie tv co-prodotta da Rai Fiction con protagonista Aidan Turner nei panni del genio Leonardo da Vinci. Negli episodi 3 e 4 (ogni puntata, infatti, è composta da due episodi), Leonardo si trasferisce ufficialmente nella Milano governata dagli Sforza. Ludovico gli commissiona l’allestimento di alcune scene teatrali, ma l’artista non si sente capito: così, l’opportunità datagli dalla famiglia ducale si tramuta nell’ennesima delusione. È allora che decide di fare a modo suo, iniziando a dare liberamente sfogo al proprio estro. Come se non bastasse, in quel contesto, Leonardo si trova circondato da persone che non gli ispirano fiducia per via dei loro costumi ambigui e la loro scarsa modestia. A lui il compito di non perdersi e non sciupare la sua arte, mettendo ancora una volta in discussione il suo talento e i suoi campi di applicazione.

Leonardo: l’artista torna da Caterina?

Nel secondo episodio della prossima puntata di Leonardo, l’artista si ritroverà alle prese con la nuova missione affidatagli da Ludovico Sforza. Questa volta, Leonardo dovrà realizzare una statua equestre come memoriale per suo padre, compito che lo stimola decisamente di più. Nel frattempo, il nostro protagonista si avvicina a Gian Galeazzo Sforza e a Salai, due anime a cui si sente inaspettatamente affine. Salai è un disperato, un giovane ladro che tuttavia celerebbe in se stesso ‘incredibili risorse’. Completati i suoi lavori a Milano, Leonardo torna con la mente a Caterina, che è rimasta in Toscana. A lui la scelta finale: rimanere lì o tornare da lei?

