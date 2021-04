Leonardo/ Anticipazioni ultima puntata oggi 13 aprile: Da Vinci è un assassino? Stefano scopre la verità…

Leonardo, anticipazioni ultima puntata oggi, 13 aprile

Leonardo si avvia verso il finale. La strana serie tv che ha ricamato molto sulla storyline gialla dell’omicidio di Caterina che tanto ha fatto discutere i puristi del genio, sta per giungere al termine e l’appuntamento è fissato proprio per oggi, 13 aprile, su Rai1, con l’ultima puntata in cui scopriremo il vero volto dell’assassino o almeno così speriamo. Il racconto della vita di Leonardo continua districandosi tra opere e viaggi e proprio questa sera sentiremo ancora parlare di Caterina e non solo per via dell’omicidio su cui sta indagando il personaggio interpretato da Freddie Highmore ma anche perché sarà lo stesso genio toscano a ritrovarla oggi nella sua vita.

Lo scontro con Michelangelo Buonarroti

Dopo la sua scelta di optare per l’arte anziché per lei, Leonardo finalmente ha l’occasione di ritrovarla mentre continua a portare avanti il suo lavoro ma frustrato dal successo crescente di un artista che sembra pronto a rubargli la scena ovvero Michelangelo Buonarroti. Nonostante la paura di perdere tutto e il pensiero che anche per lui il tempo stia passando inesorabile, Leonardo si butterà a capofitto nel suo lavoro accettando una nuova commissione ovvero l’affresco della Battaglia di Anghiari che lo metterà in competizione proprio con il nuovo arrivato che avrà il volto di Pierpaolo Spollon. Stefano Giraldi continua le sue indagini impegnandosi a salvare Leonardo e scoprendo finalmente il suo segreto.

Chi ha ucciso Caterina?

Quello che adesso manca al suo arco è la prova madre che lui non ha ucciso Caterina, riuscirà a trovarla? Le anticipazioni di Leonardo rivelano che una rivelazione inaspettata arriverà da una fonte improbabile ad un passo dal patibolo. Nel frattempo, emergono dei sospetti su un segreto che riguarda il protagonista che dovrà affrontare anche un ritorno dal passato che cambierà la sua visione delle cose. Sarà comunque una tragedia personale che gli permetterà di apprendere una verità che cambierà le sue scelte fatta finora.

