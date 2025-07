Leonardo Bertulazzi estradato in Italia dall'Argentina ma il suo avvocato promette ricorso e parla di “scandalo”, tutti i dettagli

Deve tornare in Italia Leonardo Bertulazzi, ex Brigate Rosse da anni in Argentina. Lo ha deciso nella giornata di ieri la Corte Suprema albiceleste, così come riportato dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di SkyTg24. Bertulazzi era stato arrestato in quel di Buenos Aires, la capitale argentina, il 29 agosto del 2024 su decisione del governo di Javier Milei che nel contempo ha decretato la fine dello status di rifugiato dello stesso italiano.

La difesa aveva quindi presentato ricorso, chiedendo che il suo status venisse mantenuto, ma i giudici avevano respinto l’istanza, di conseguenza sono intervenute le forze dell’ordine che hanno prelevato l’ex brigatista dalla sua abitazione per poi trasferirlo in un centro di detenzione, in attesa appunto che venga estradato nel nostro Paese. A questo punto bisognerà capire quando avverrà il trasferimento, ricordando la condanna a quasi 30 anni (precisamente 27), per il sequestro di Pietro Costa avvenuto nel 1977, ma anche per le accuse di banda armata.

LEONARO BERTULAZZI ESTRADATO IN ITALIA DALL’ARGENTINA: LA BATTAGLIA LEGALE

Ovviamente non ci sta il legale difensore dello stesso Leonardo Bertulazzi, che ha respinto al mittente la richiesta di estrazione, sottolineando che il suo assistito è stato prelevato dalla sua abitazione mentre è ancora “aperto un ricorso”. Ovviamente rispettabile la strategia di Rodolgo Yanzon, il difensore dell’ex Br, che sta cercando di far valere i diritti del suo assistito, e che sta cercando in particolare di fare leva sul fatto che lo status di rifugiato deve essere ancora valido, al di là o meno dell’estrazione.

Di conseguenza, se il giudice dovesse dargli ragione, a quel punto l’ex brigatista potrebbe restare ancora in Argentina, in caso contrario, invece, dovrebbe ritornare in Italia. Per Yanzon la sentenza emessa della Corte Suprema è uno “scandalo”, e promette di ricorrere in tutte le sedi possibili “anche internazionali”, pur di fare in modo che il suo clienti resti in qualche modo libero.

LEONARO BERTULAZZI ESTRADATO IN ITALIA DALL’ARGENTINA: CHI È L’EX BR

Ricordiamo che Leonardo Bertulazzi è rifugiato argentino dal 2004, così come deciso da Nestor Kirchner, l’allora presidente argentino e nonostante il parere contrario di qualche mese prima di un giudice federale. A questo punto la battaglia sembra ancora aperta, ma senza dubbio l’ex brigatista è più vicino che mai al nostro Paese: vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma chi è Leonardo Bertulazzi?

Fa parte del gruppo di Genova che, come detto sopra, sequestrò nel 1977 Pietro Costa, un cognome che ovviamente tutti conosciamo in quanto membro della nota famiglia di armatori italiani (Costa Crociere). Nel 1980, invece, rimase coinvolto in una sparatoria fra agenti di polizia e brigatisti, sempre in quel di Genova, e da quel momento scattò la sua latitanza e la fuga in Argentina, dove venne arrestato una prima volta nel 2002, quindi rilasciato e poi il nuovo arresto l’anno scorso.