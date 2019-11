Leonardo Blanchard è Giuliano Sangiorgi/ Dal calcio al canto (Tali e Quali)

Chi è Leonardo Blanchard

Leonardo Blanchard è uno dei dodici concorrenti nip di Tale e Quale Show “Tali e Quali”, il programma condotto da Carlo Conti venerdì 22 novembre 2019 in prima serata su Rai1. Dopo il successo dell’edizione vip che si conferma uno dei programmi più seguiti ed amati dal grande pubblico, Carlo Conti ha deciso di dedicare un’intera puntata ai migliori imitatori non professionisti. Tra questi ci sarà anche Leonardo, conosciuto per la sua passata carriera come calciatore, ma sembra sia pronto a regalarci delle sorprese in altre vesti. Dopo aver appeso al chiodo il pallone, infatti, l’ex difensore viene ricordato ancora oggi per il goal portato a casa quattro anni fa contro i bianconeri, che ha permesso al Frosinone di registrare il primo punto in Serie A. Dopo aver militato nel Carpi, nell’Alessandria e nel Brescia, ricorda Tiscali, Blanchard ha cambiato del tutto vita e si è dedicato alla vendita, iniziando a lavorare nella camiceria di famiglia. “Una favola vera. Saltai in controtempo, andando all’indietro. Il mio marchio di fabbrica da sempre. In C lo sapevano, Pogba mi sa di no”, ha dichiarato in occasione di quel momento storico, spiegando di aver ricevuto quel giorno anche la maglia del collega juventino.

Leonardo Blanchard imiterà Giuliano Sagiorgi dei Negramaro

Leonard Blanchard è pronto a mettersi in gioco negli inediti panni di imitatori nella puntata Tale e Quale Show “Tali e Quali” dove mostrerà al grande pubblico il suo volto da cantante. Per l’occasione Leonardo vestirà i panni di Giuliano Sangiorgi, il noto leader dei Negramaro. Come andrà questa nuova avventura? Riuscirà a conquistare il voto della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Vanessa Incontrada, Antonella Clerici e Gigi D’Alessio? In realtà non è la prima volta che l’ex calciatore mette in luce le sue tante passioni, come quella per il surf. Ad inizio novembre lo abbiamo visto a Bali, dove ha solcato i mari del Binqin Beach di Ulluwatu con la sua affezionata tavola.

