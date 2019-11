Leonardo Blanchard è Giuliano Sangiorgi/ Dal calcio al palcoscenico (Tale e Quali)

Oggi, venerdì 22 novembre 2019, Leonard Blanchard sarà inoltre concorrente di Tale e quale show – Tali e Quali e ci mostrerà il suo volto da cantante. Si trasformerà in Giuliano Sangiorgi, il noto leader dei Negramaro. Come andrà questa nuova avventura? In realtà non è la prima volta che l’ex calciatore mette in luce le sue tante passioni, come quella per il surf. Ad inizio novembre lo abbiamo visto a Bali, dove ha solcato i mari del Binqin Beach di Ulluwatu con la sua affezionata tavola.

Chi è Leonardo Blanchard? Un passato da calciatore…

Leonardo Blanchard è conosciuto per la sua passata carriera come calciatore, ma sembra sia pronto a regalarci delle sorprese in altre vesti a Tale e quale show – Tali e Quali. Dopo aver appeso al chiodo il pallone, l’ex difensore viene ricordato ancora oggi per il goal portato a casa quattro anni fa contro i bianconeri, che ha permesso al Frosinone di registrare il primo punto in Serie A. Dopo aver militato nel Carpi, nell’Alessandria e nel Brescia, ricorda Tiscali, Blanchard ha cambiato del tutto vita e si è dedicato alla vendita, iniziando a lavorare nella camiceria di famiglia. “Una favola vera. Saltai in controtempo, andando all’indietro. Il mio marchio di fabbrica da sempre. In C lo sapevano, Pogba mi sa di no”, ha dichiarato in occasione di quel momento storico, spiegando di aver ricevuto quel giorno anche la maglia del collega juventino.

