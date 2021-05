Leonardo Blanchard, fidanzato Shaila Gatta/ Le loro ‘posizioni’ stuzzicano i fan…

Basta aprire il profilo Instagram di Leonardo Blanchard, fidanzato Shaila Gatta, o della stessa velina di Striscia la notizia, per capire che la loro storia va avanti a gonfie vele. Lei si dice innamoratissima di lui e il calciatore ricambia con foto, dediche e video che fanno impazzire i fan. In particolare, in questi video lui rilancia “quando la tua fidanzata è contenta di…” o “vuole salutarti con amore..” ed ecco che Shaila Gatta si lancia addosso a lui facendo posizioni molto strane che mettono in mostra la sua elasticità. Se alcuni apprezzano molto questo, altri ancora sorridono maliziosi pensando a cosa combinano i due fidanzati nell’intimità. Inutile dire che il risultato è davvero esilarante e che non ci si annoia mai leggendo i commenti ai loro video del fitness ma sicuramente si può denotare anche la loro voglia di stare insieme. I due stanno insieme da poco più di un anno e nonostante la distanza e il Coronavirus, sono andati avanti a gonfie vele.

Chi conosce Shaila sa bene che l’ex ballerina di Amici è ormai diventata velina fissa a Striscia la Notizia e quindi è di stanza a Milano mentre il suo fidanzato, il bel Leonardo Blanchard è di Grosseto. A causa del lockdown i due sono stati divisi per oltre due mesi ma questo non ha fatto altro che unirli ancora di più tanto che la velina ha più volte ribadito che è lui l’uomo giusto per lei e DiPiù aveva rivelato: “Ci siamo incontrati per la prima volta a settembre, grazie ad amici in comune, anche se lui aveva già iniziato a farmi la corte da un mesetto tramite Instagram. E non ci siamo più lasciati… La quarantena imposta dal Coronavirus ci ha unito ancora di più. Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire una famiglia”. Ma chi è Leonardo Blanchard? 32 anni, ex calciatore del Frosinone e non solo. Dopo la cessione al Carpi tre anni fa, il calciatore ha detto addio al calcio per dedicarsi al fitness e alla gestione del negozio di abbigliamento di famiglia a Grossetto.

