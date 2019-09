Leonardo Bongiorno, Leolino figlio di Mike/ “Merito mio se papà e Fiorello sono diventati amici”

Leonardo Bongiorno, soprannominato “Leolino” dal padre Mike Bongiorno

Terzo figlio e forse il più conosciuto dai telespettatori, Leonardo Bongiorno è sempre stato soprannominato dal padre Mike Bongiorno e dal pubblico come Leolino. Il merito dell’alias è tutto del presentatore scomparso, che ha sempre parlato con affetto e orgoglio del suo piccolino. Oggi ha superato i 20 anni da un pezzo e ha scelto di non seguire la stessa strada percorsa dai due fratelli maggiori, preferendo la laurea in Economia, conseguita presso la Bocconi di Milano. In particolare si occupa di chi è in difficoltà, sia giovani sia anziani, ed è in prima linea per la guida della Fondazione Casa Allegria istituita in onore del padre. Come ricorda Il Messaggero, il cuore di Leonardo invece è impegnato da tempo con la modella Sofia Hintermann. Oggi, giovedì 5 settembre 2019, Maurizio Costanzo Show – Allegria ci racconterà invece nella prima serata di Canale 5 i momenti più importanti della vita di Mike Bongiorno, mentre i giornali di gossip si sono occupati in più di un’occasione del figlio Leonardo. In particolare quando è sbocciato il suo amore con la bionda Sofia, in seguito alla rottura avvenuta due anni fa con Valeria Badalanti, conosciuta per il prestigio ottenuto su Disney Channel e con cui ha avuto una relazione durata tre anni. Lo vediamo al fianco della modella in alcuni scatti condivisi ad inizio dello scorso agosto, quando i due si sono concessi una vacanza in Costa Smeralda, dopo un salto a Mykonos. Clicca qui per guardare le foto di Leonardo Bongiorno e Sofia Hintermann.

Leonardo Bongiorno: “Papà era fissato con lo sport”

Leonardo Bongiorno è sempre stato considerato da siti e giornali come il figlio bello di Mike Bongiorno, affascinante e biondissimo fin da piccolo, quando è comparso al fianco del padre in diverse occasioni pubbliche. “Merito mio se lui e Fiorello sono diventati amici“, specifica tempo fa a Il Corriere della Sera parlando del genitore e degli ultimi tempi in tv, quando si divertiva su Radio2 con il grande Rosario. Nessuno lo chiama più Leolino dalla scomparsa del padre: una sua volontà precisa. Il figlio minore del conduttore infatti firmerà il necrologio paterno con “il tuo ex Leolino“, scegliendo così di chiudere una parentesi importante della sua vita. Il vantaggio di Leonardo è stato forse di vivere una seconda vita di Mike, all’epoca della sua infanzia molto più affettuoso di quanto lo sia stato con i due figli maggiori, Michele e Nicolò. “Era fissato con lo sport e voleva che lo praticassi ogni giorno“, rivela parlando del fitto programma di appuntamenti che lo teneva impegnato ogni giorno della settimana. Il week end in particolare era dedicato allo sci e a consolidare il rapporto padre-figlio. “In pista voleva essere il primo“, svela, “mi stringeva gli scarponi fino a farmi male e uscivamo“. L’impegno di Mike era visibile anche nelle ore trascorse davanti alla tv per svolgere quelle che chiamava ‘le sue ricerche’, ovvero un’incursione nella tv americana a caccia di idee sui format da proporre sul piccolo schermo dello Stivale. “Non gli piaceva mostrarsi fragile“, continua parlando degli anni della malattia del padre, quando è diventato in modo materiale il bastone della sua vecchiaia.

