Leonardo Bonucci compie 33 anni/ Gli auguri della Juventus: “Pilastro della squadra”

Pubblicità

Lontano dal campo ma non al cuore dei tifosi bianconeri: oggi compie 33 anni Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e i social sono in fermento con tanti fan e followers che vogliono fare i propri calorosi auguri di buon compleanno al giocatore. Benché dunque sarà ben poca la festa, visto le note limitazioni e quarantena, ecco che di certo in questo giorno speciale non mancherà l’affetto per quello che è certo uno dei pilastri dello spogliatoio bianconero. E con tali termini proprio questa mattina si è espresso proprio il club torinese che nell’augurare Buon Compleanno, pure ha scritto: “Semplicemente, uno dei nostri pilastri. Una colonna della difesa, ma non solo: dell’intera squadra. Non per caso, in questa stagione ha indossato il simbolo che più di ogni altro ne attesta il carisma, vale a dire la fascia di Capitano. Bonucci è uno degli esempi, per i giocatori che arrivano alla Juventus: uno di quelli da osservare, in allenamento e in partita. Uno di quelli che indicano la strada al gruppo. E di nuovo non è un caso che sia anche uno dei giocatori più vincenti nel gruppo bianconero”.

Pubblicità

BONUCCI COMPIE 33 ANNI: COMPLEANNO IN ATTESA DI RITORNARE IN CAMPO

Sarà dunque un compleanno ben strano quello di Leonardo Bonucci, come pure è stato per molti italiani in questo periodo di quarantena forzata: e dire che fino a pochi mesi fa, il capitano bianconero si aspettava di spegnere le candeline più con i compagni di squadra che con la propria famiglia. Da programma originario infatti il bianconero l’indomani avrebbe giocato a Udine, per uno degli ultimi turni della Serie A, partita che probabilmente sarebbe stata inframezzata dalle due semifinali di Champions league. Purtroppo però l’esplosione della pandemia ha costretto il calcio a fare un passo indietro e ancor oggi, nonostante le roventi polemiche, non si sa se e come la stagione verrà conclusa. Pur però in questo contesto così complicato, la festa per Bonucci non può venir meno e i tifosi certo si accodano alla Juventus, quando nell’augurare ancora una volta buon compleanno, pure ha dato voce alla speranza di ritornare in campo e “progettare” assieme al suo difensore e pilastro “Nuove ed entusiasmanti vittorie”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA