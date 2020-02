Leonardo Bonucci, scherzo Le Iene/ Video, capitano della Juve e il fantasma in casa

Dopo lo scherzo al Ministro Boccia della passata settimana, Le Iene tornano a prendere di mira un calciatore e per l’esattezza Leonardo Bonucci. Cosa avranno pesato di combinare contro il pilastro della Juventus e della Nazionale italiana di calcio? Lo scopriremo nel dettaglio nel nuovo servizio realizzato dal mattacchione di Sebastian Gazzarrini che è tornato a mettere a segno un nuovo scherzo, questa volta a tinte horror. Le Iene, infatti, sono riuscite nell’intento di far credere al difensore della Juventus l’esistenza di un fantasma nella sua nuova casa. E a supporto di ciò arriveranno anche i ghostbuster, i “cacciatori di fantasmi”, che tenteranno di far tornare il sereno e la calma nell’impavido Bonucci. Il calciatore, stando alle prime immagini dello scherzo trapelate nelle passate ore, sembra voler a tutti i costi trovare un contatto con il fantasma al punto da chiedergli: “Vuoi parlare con me? Sono qui che ti ascolto”. La sua collaborazione però potrebbe non essere sufficiente…

LEONARDO BONUCCI VITTIMA DEL NUOVO SCHERZO DE LE IENE

Stanza buia, voci da brivido e un uomo che parla con un presunto fantasma: no, non si tratta della scena tratta da un film horror bensì dello scherzo che la trasmissione Le Iene ha realizzato a scapito del calciatore Leonardo Bonucci. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che la porta della sua nuova casa sia stata violata da uno spirito in cerca di compagnia. Si tratta davvero di un fantasma? Cercherà di capirlo proprio il difensore della Nazionale azzurra che anche di fronte al suono misterioso di campane proprio non riesce a capacitarsi all’idea di trovarsi in una casa infestata dai fantasmi. “Fammi capire, sento le campane ma non riesco a capire”, insiste, riferendosi proprio alla presenza soprannaturale. Già l’anteprima del servizio è tutta da ridere. Basterà l’arrivo degli acchiappa fantasmi a mettere fine all’inverosimile conversazione tra Bonucci e la misteriosa presenza che lo disturba? Intanto c’è già chi ha commentato sotto al video pubblicato sui canali social de Le Iene in modo del tutto ironico: “Crede nei fantasmi! E crede di riuscire a vincere la Champions!”, ed ancora, “Guarda che personalità!”.





