Leonardo Brum è il nome tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nato a Rio de Janeiro, in Brasile, il giovane modello ha lavorato in giro per il mondo, calcando le passerelle più importanti del mondo. Ha infatti indossato i più importanti marchi del mondo passando da New York fino alla Germania. Ora è pronto a sbarcare in Honduras. Sul suo conto, sono tanti gli occhi puntati: c’è infatti curiosità nello scoprire qualcosa in più sul suo conto, visto che non si tratta di un personaggio chissà quanto conosciuto. Il suo fascino è innegabile: bello, solare, giovane e sportivo, Leonardo Brum potrebbe essere la rivelazione di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su Leonardo Brum.

Carioca di nascita e Dna, Leonardo Brum ha cominciato la sua esperienza nel mondo della moda e delle sfilate quando era giovanissimo. Ha lavorato per anni nel suo Paese, in Brasile, per poi spostarsi negli Stati Uniti. Dopo ancora ha lavorato in Germania e infine in Danimarca. Qualcosa in più sulla personalità di Leonardo Brum la possiamo comprendere guardando il suo profilo Instagram. Come si evince sui social, infatti, Leonardo Brum è appassionato di viaggi avventurosi. Ama immergersi nella natura, del suo Paese e non, e prendere aerei per scoprire culture differenti.

Leonardo Brum, chi è: l’amore per il mare e il surf

A quanto pare, inoltre, Leonardo Brum ha un rapporto profondo con il mare, elemento che ama molto. Tra le sue passioni c’è infatti anche il surf: ama cavalcare le onde e prendere la vita di petto. Leonardo, che prenderà ora parte a L’Isola dei Famosi come concorrente, saprà dunque senza dubbio come muoversi sulle spiagge, in cerca di pesci da pescare. Il rapporto con la natura potrà essere un punto di forza nell’esperienza di Leonardo. Per quanto riguarda la vita privata del giovane modello, non abbiamo molte informazioni: di più svelerà probabilmente durante la sua avventura a L’Isola.