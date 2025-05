I telespettatori ancora se lo chiedono con grande fervore e curiosità non ancora soddisfatta nonostante ormai non sia più un concorrente dell’Isola dei Famosi perché c’è stato il suo ritiro che ha messo un po’ in difficoltà Mediaset perché di questo passo potrebbe perderne un paio a settimane: si sta parlano di Leonardo Brum.

Leonardo Brum: perché si è ritirato dall’Isola dei Famosi?/ “Non sto bene. Devo capire me stesso”

Ma chi è? Ha 36 anni, è un modello e attore, nato a Rio De Janeiro, grande appassionato di sport come skate, surf e calcio. Ha la passione per la natura e infatti ha deciso di partecipare al reality show di Canale5 perché sperava in qualche modo di ritrovare se stesso e essere a contatto con flora e fauna diversa dal solito. E per quanto riguarda la sua vita privata?

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025?/ Dieta, quanto pesa e cosa mangia

Leonardo Brum non è fidanzato: mistero sulla sua vita privata

Oltre alla moda, lavorando con alcuni brand molto famosi, Leonardo Brum si è anche dedicato al mondo della recitazione. La sua vita privata? Non si sa nulla: sul suo profilo Instagram ci sono solo foto di lui divertenti, oltre ai tramonti e a scatti inerenti al suo lavoro come modello e attore. Ma foto di coppia neanche l’ombra, ciò vuol dire che non ama di certo mettere in vetrina i suoi amori come invece fa la maggior parte della gente che crede che la vita più autentica faccia rima con social.

Quindi non si sa nulla di una ipotetica fidanzata dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha deciso di ritirarsi perché aveva bisogno di ritrovare se stesso. Forse è solamente un ragazzo molto riservato dal punto di vista della vita privata, e poi chissà che bagno di folla potrà fare dopo la sua esperienza isolana quindi la scintilla potrebbe sempre scoccare con qualcuno.

Angelo Famao: perché si è ritirato dall’Isola dei Famosi?/ “Mi sono sentito confuso e non lucido”