Quanto è dura L’Isola dei Famosi? Lo sanno bene i vincitori, che sono riusciti ad arrivare fino in fondo, agguantando il montepremi finale, o arrivando secondi, e lo sanno bene anche coloro che hanno deciso di abbandonare il gioco dopo un paio di giorni, una settimana o tre. Non è facile e per questo il pubblico si deve aspettare un ritiro a un ritmo indiavolato.

Dopo il ritiro di Angelo Famao, che prima ha cambiato idea, e poi l’ha confermata, c’è stato quello di Leonardo Brum: “Ho chiesto di tornare a casa. Lo so che ho già avuto questo momento una volta e poi sono rientrato”, così si è espresso il naufrago che ha scelto di salutare la playa.

“L’Isola mi ha dato un’altra opportunità ma non sto bene e ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me il gioco è già finito. Voglio tornare a casa. Punto”: così si è espresso Leonardo Brum che ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Perché il reality non è solo un luogo in cui si mettono in gioco le proprie skills fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche, perché non è facile avere a che fare con mille difficoltà, oltre a una denutrizione che tanti nutrizionisti e dottori definiscono pericolosa.

Ci sono concorrenti molto forti, che a un certo punto esplodono e scelgono di ritirarsi, chi è un insospettabile e dopo varie critiche e crisi decide di rimanere per portare a termina un’avventura che capita una sola volta nella vita, e meno male, perché non fa neanche bene rimanere denutriti per mesi, per non parlare della convivenza forzata con gli animali e con il dover pescare al fine di poter mettere in corpo anche un po’ di proteine.