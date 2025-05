Isola dei famosi 2025, Leonardo Brum accusa il programma per il suo ritiro? “Mancato di rispetto”

Nelle scorse ore il modello e attore brasiliano si è scagliato contro l’Isola dei famosi 2025 gettando pesanti accuse sul reality e sulla sua correttezza arrivando a fare delle insinuazioni sul suo secondo ritiro. Andando con ordine, infatti, dopo aver deciso di abbandonare l’Honduras, il modello era stato convinto dalla produzione a continuare il reality ma ha resistito solo pochi giorni prima di ritirarsi definitivamente. Adesso, tuttavia, tramite uno scambio di battute con il profilo Reality House, Brum ha gettato delle ombre sul programma.

Sui social Leonardo ha rivelato che presto avrebbe parlato della sua avventura all’Isola, il profilo Reality House lo ha provocato dicendogli che la sua ‘avventura’ è durata solo tre giorni ed è a questo punto che Leonardo Brum si è scagliato contro l’Isola dei famosi 2025 lanciando accuse neanche tanto velate: “Ti dirò che una persona del tuo Paese mi ha mancato di rispetto…Prima di dire qualsiasi cosa devi capire cosa sta succedendo all’interno del programma. Così potrai scrivere qualcosa per me.” A cosa si riferiva Leonardo Brum? Cos’è successo all’interno del reality?

Tralasciando le accuse e gli attacchi, Leonardo Brum sui motivi del ritiro all’Isola dei famosi 2025 aveva dato tutt’altra versione: “Ho chiesto di tornare a casa perché ho già avuto una crisi una volta ed ho bisogno di capire me stesso. Voglio tornare a casa e basta.” Nei giorni scorsi, invece, il modello brasiliano è finito al centro di un polverone per una sua frase quasi certamente esagerata: aveva confessato di aver perso ben 8 chili in Honduras, risultato che se fosse vero sarebbe straordinario perché significherebbe che ha perso quasi un chilo al giorno se si considera che in Honduras è rimasto meno di dieci giorni.

