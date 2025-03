PERCHÉ LEONARDO CAFFO È STATO CONDANNATO A MILANO

Ha vessato l’ex compagna con manipolazioni e violenze anche fisiche: questi sono solo alcuni dei motivi per i quali Leonardo Caffo è stato condannato dal tribunale di Milano per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado il filosofo progressista viene definito un “pigmalione moderno“, il cui comportamento mostra una chiara volontà di manipolare l’ex.

Gaza, ricostruzione o trasformazione?/ La striscia tra il piano arabo e la visione di Trump

I giudici hanno anche contestato un comportamento patriarcale che ha contribuito a quelle azioni contro l’ex fidanzata che in alcuni casi sono sfociati in violenza non solo verbale, ma pure fisica. Infatti, viene citata una lite del 2020 in cui la donna ha riportato una frattura scomposta e un accorciamento del dito. Il collegio giudicante ha riportato nella sentenza i comportamenti reiterati di Leonardo Caffo, le sopraffazioni dell’ex, per le quali quest’ultima finiva per sentirsi un soggetto debole per la sua giovane età e per la mancanza di una posizione sociale definita.

Trump tenta la Groenlandia/ "Territorio strategico che renderemo ricco", muro di Copenaghen

“VOLONTÀ MANIPOLATORIA SFOCIATA IN CASI DI VIOLENZA”

Ma si sentiva anche inadeguata e insicura di fronte ai continui attacchi dell’allora compagna, che non perdeva occasione per ricordarle cosa avrebbe dovuto fare e come doveva essere, insultandola, anziché spronarla. Si tratta di comportamenti che, a prescindere dalla loro rilevanza penale, sono iniziati nel 2019 per proseguire e crescere nel tempo, minando la personalità dell’ex che arrivava a sentirsi sbagliata e ad accusare sensi di colpa se prendeva decisioni non condivise.

La versione dell’ex di Leonardo Caffo è stata ritenuta credibile dai giudici del tribunale di Milano, che non nutrono dubbi neppure sull’abitualità dei comportamenti del filosofo, tra insulti e offese anche di fronte ad altre persone, come gli amici. Ciò accadeva di frequente e rappresenta una dimostrazione della capacità manipolativa di Caffo anche nei confronti delle persone che frequentavano.

La vice di Trudeau choc: "Gb ci offra protezione nucleare"/ "Trump? Una minaccia diretta per il Canada"

Dunque, il ritratto che emerge di Leonardo Caffo è estremamente duro e riguarda le condotte avute dal luglio del 2019 al giugno 2022. Durante l’inchiesta era stato disposto l’allontanamento del filosofo dal tetto familiare e il divieto di avvicinamento. Nel processo di primo grado, che si è concluso con la condanna a 4 anni di carcere, la richiesta dell’accusa era stata di 4 anni e mezzo e di non riconoscergli le attenuanti generiche.