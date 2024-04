Leonardo Cesaretti chi è il giovane arbitro vittima di bullismo/ “Grazie allo sport mi sono salvato”

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini, il pubblico potrà conoscere la commovente storia di Leonardo Cesaretti. Nel 2019, a soli 16 anni, il giovane sportivo ha ricevuto dal Quirinale il titolo di Alfiere della Repubblica.

Leonardo, vittima di bullismo dagli 11 anni, ha deciso di aiutare i più deboli facendo volontariato presso la palestra dei Castelli Romani aiutando i ragazzi disabili a praticare sport come l’hockey su sedia a rotelle: “Quando avevo 11 anni – raccontava a Repubblica- sono stato vittima degli attacchi di un gruppo di ragazzi più grandi, a scuola e fuori. Mi seguivano e mi accerchiavano“. Il giovane ha trovato la forza di reagire grazie allo sport che ha convogliato le sue energie in qualcosa di buono per se stesso.

Leonardo Cesaretti chi è il giovane vittima di bullismo che aiuta i disabili

Leonardo Cesaretti ha scelto di fare l’arbitro presso la Sezione di Albano Laziale al polo di Cecchina a soli 11 anni: “L’incontro con la Polisportiva Castelli Insieme Onlus è stato per me una salvezza” dichiarava il giovane al portale ai-albano.it. Lo sport è stato per lui l’ancora di salvezza per sfuggire al bullismo che lo opprimeva e che stava diventando insostenibile.

“Compiuti i 15 anni mi sono iscritto al corso e da un anno sono un arbitro a tutti gli effetti” ha aggiunto Leonardo che ammette di non avere ambizioni di arrivare in Serie A. L’arbitro ha svelato che questo lavoro lo ha aiutato a migliorare alcuni aspetti del suo carattere come la fragilità e la timidezza: “Oggi posso affermare con certezza che è stata una scelta azzeccata”. Il giovane ha poi partecipato a diverse iniziative per portare la sua esperienza nelle scuole e sensibilizzare i più piccoli sul tema del bullismo e del volontariato.











