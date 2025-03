Si chiamava Leonardo Cuccurullo, il bimbo di soli due anni morto negli scorsi giorni a Castelfranco, in provincia di Treviso. Una meningite fulminante se l’è portato via a pochi giorni dal suo terzo compleanno, che avrebbe dovuto festeggiare giocando e ridendo con amichetti e parenti il prossimo 17 marzo. Purtroppo a quella data il povero Leonardo Cuccurullo non ci arriverà mai, visto che il suo sorriso si è spento per sempre dopo solo quattro giorni di malattia. Leo era stato portato in ospedale a Padova, come racconta il quotidiano il Corriere della Sera nell’edizione veneto, nella giornata di lunedì scorso, 24 febbraio 2025, ma venerdì 28 ha esalato l’ultimo respiro.

Il piccolo si era ammalato, sembrava una normale influenza, ma la febbre era troppo alta e non passava, di conseguenza i genitori avevano deciso di allertare i soccorsi appunto 8 giorni fa. Era stato portato in ospedale, quindi la visita e il ricovero immediato, ma nonostante le cure del personale sanitario Leonoardo Cuccurullo non si è più ripreso ed è stato dichiarato morto venerdì scorso.

LEONARDO CUCCURULLO, SITUAZIONE PRECIPITATA IN POCHE ORE

Una volta visitato appena giunto in ospedale, era subito arrivata la diagnosi di meningite, precisamente meningoencefalite da pneumococco, che è una forma purtroppo molto rara ed aggressiva che ha lasciato poco margine di manovra ai medici. Il quadro clinico, precisa infatti il Corriere della Sera, è precipitato in maniera molto rapida e alla fine nella giornata di venerdì scorso, 28 febbraio, alle ore 13:00, ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

Oggi, alle ore 15:30, ci sarà il funerale presso la chiesa di Santa Maria della Pieve, e saranno moltissimi coloro che accorreranno per dare un ultimo saluto a questo piccolo angelo, a cominciare ovviamente dai parenti più stretti, leggasi la mamma Anna e il papà Omar, oltre alla sorellina Beatrice. Ci saranno poi i nonni, ma anche la bisnonna e gli zii, tutti uniti in un grande abbraccio per farsi forza in questo momento drammatico.

LEONARDO CUCCURULLO, IL COMMENTO DEL SINDACO DI CASTELFRANCO

Si è unito al dolore anche Stefano Marcon, il primo cittadino di Castelfranco, che ha voluto porre le condoglianze a nome di tutta la comunità alla famiglia di Leonardo Cuccurullo, precisando anche che non è stato necessario fare la profilassi alle persone che sono entrate in contatto con il bimbo. Una morte fulminea quello del piccolo di quasi tre anni, che lunedì era rimasto a casa con la febbre, saltando l’asilo nido La tana del lupo che lo stesso frequentava.

Non sembrava nulla di grave, ma 48 ore dopo la situazione è decisamente peggiorata, visto che il bimbo non era più reattivo, iniziava a dare segnali allarmanti, di conseguenza è stato condotto presso l’ospedale di Castelfranco dove è stato poi trasferito a Padova, ma l’infezione era in fase già troppo avanzata e alla fine non è stato più possibile salvarlo.