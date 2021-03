LEONARDO DA VINCI È GAY?/ Il bacio omosessuale scatena il web: “la verità…”

Leonardo Da Vinci era gay oppure no?

Il bacio omosessuale trasmesso durante la prima puntata di Leonardo ha scatenato il web che ha apprezzato la scelta della Rai di mandare in onda quel momento. Una scena che gli sceneggiatori hanno inserito dopo aver consultato diverse fonti storiche che avrebbero confermato l’omosessualità del Genio di Leonardo. Lo sceneggiatore Frank Spotnitz ha raccontato di aver sentito l’esigenza di raccontare la verità al pubblico, convinto che Leonardo fosse realmente omosessuale. La seconda puntata di Leonardo, in onda questa sera, metterà nuovamente in luce la presunta omosessualità di Leonardo? La certezza che il Genio di Leonardo fosse gay, ma la scelta di inserire quelle voci in una fiction così importante è stata apprezzata dal pubblico (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Il bacio omosessuale

Dopo il bacio omosessuale di Leonardo Da Vinci andato in onda nella prima puntata della serie kolossal dedicata alla vita del geniale artista toscano in tanti sono alla ricerca della verità. Naturalmente non vi è certezza, ma la voce sulla presunta omosessualità dell’artista della Monna Lisa non è certo una novità. In passato si è più volte parlato di Leonardo gay; una indiscrezione che è tornata ad esplodere dopo il bacio gay tra Leonardo e un giovane ragazzo visto in una scena della fiction di Rai1. Stando a documenti ufficiali dell’epoca ciò è davvero accaduto nella vita di Leonardo Da Vinci. Era un giovane ragazzo di 24 anni quando, nella bottega da Andrea del Verrocchio, il pittore viene denunciato per sodomia, ossia omosessualità, un reato considerato molto grave e punibile all’epoca con pene decisamente severe.

Leonardo Da Vinci accusato di sodomia, ma poi assolto

In quell’occasione presso il Palazzo della Signoria arriva una lettera in forma anonima in cui si parla di Jacopo Saltarelli, orafo di soli 17 anni, accusato di compiere di “cose assai miserabili compiute per compiacere le persone che ne fanno richiesta”. Tra i nomi indicati in questo documento c’era anche quello di Leonardo Da Vinci. Dopo la lettera segui l’arresto e un processo che però si concluse con l’assoluzione di tutte le persone coinvolte visto che i Tornabuoni, di cui il figlio era stato accusato, erano in ottimi rapporti con Lorenzo de Medici riuscendo così a far archiviare il caso. Sulla omosessualità vera o presunta di Leonardo si è parlato tanto e se ne continuerà a parlare. A dare però qualche chiarimento ci ha pensato Frank Spotnitz, tra i creatori della serie tv che sulla sequenza del bacio gay ha precisato: “abbiamo attinto da tantissime fonti, ci siamo convinti, proprio partendo dalle varie fonti, che fosse reale l’omosessualità di Leonardo. L’obbligo di verità nel ritrarre l’artista e l’uomo comprendeva anche questo aspetto della sua vita”. Una verità che per fortuna oggi a dirla tutta non stupisce più di tanto!

