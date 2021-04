Leonardo da Vinci è gay?/ Spunta un rapporto con una prostituta

La presunta omosessualità di Leonardo da Vinci è tra i temi più discussi sul web durante la messa in onda delle puntate della fiction di Raiuno dedicata al genio di Leonardo. Il bacio gay trasmesso nel corso della prima puntata ha sollevato varie interpretazioni sulle scelte sessuali di Leonardo intorno alle quali non ci sono certezze. Gli sceneggiatori hanno scelto di dare risalto alla presunta omosessualità di Leonardo basandosi su diverse fonti che raccontano la vita dell’artista. Tuttavia, intorno alle scelte sentimentali di Leonardo ci sono varie interpretazioni. Secondo il più famoso studioso di Leonardo, Carlo Pedretti, nella vita del Genio ci sarebbe stata una donna. Stando ad un documento pubblicato da Carlo Pedretti, padre che Leonardo avesse un rapporto con una prostituta come riporta il portale Business Insider Italia.

Salaì, Gian Giacomo Caprotti, allievo Leonardo da Vinci/ Così l’artista lo descrive nei suoi appunti

LEONARDO DA VINCI E LE SUPPOSIZIONI SUL BACIO GAY

Tra le scene già trasmesse nella serie tv dedicata a Leonardo, quella che ha creato maggiore discussione sul web è quella del bacio gay. Nella fiction è stato mostrato un Leonardo che bacia in pubblico un uomo. Una scena che sarebbe stato troppo anche per un’epoca rivoluzionaria come quella del Risorgimento. La figura di Leonardo continua ad affascinare e ad incuriosire il pubblico. La figura di Leonardo, tuttavia, resta comunque misteriosa e, a tratti, indecifrabile. Intorno alla sua vita personale non ci sono troppe notizie certe. L’unica certezza è rappresentata dall’accusa di sodomia durante il suo soggiorno a Firenze. Un’accusa che, all’epoca, secondo lo storico Martin Rocke, fu rivolta a circa 15mila uomini e che portò a 2400 condanne come fa sapere il portale Finestre sull’arte.

