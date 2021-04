Leonardo Da Vinci ha ucciso Caterina da Cremona?/ Accusato di essere un assassino ma…

Nella fiction “Leonardo”, in onda questa sera martedì 13 aprile su Rai 1, il grande artista toscano viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona, interpretata da Matilda De Angeles. Il personaggio di Caterina però è stato inventato per i fini narrativi della fiction. Leonardo Da Vinci conobbe una cortigiana chiamata Cremona, come ricorda lo storico Giuseppe Bossi, ma dopo il 1513. La donna interpretata da De Angelis viene descritta come musa e amica dell’artista, una specie di amore platonico. Leonardo Da Vinci non è mai stata accusato di omicidio e quindi anche il processo a Milano, non corrisponde ad un fatto realmente accaduto. Parlando del suo personaggio, Matilda De Angelis a Hotcorn ha detto: “Penso sia una dedica a una figura femminile emblematica e difficilissima della vita di Leonardo da Vinci. Avendo pochi punti di riferimento da cui attingere è stato divertente inventarsela. E ho dovuto aggiungere solo un po’ di mio grazie a una sceneggiatura solidissima, pazzesca e un personaggio scritto meravigliosamente…”.

Leonardo e l’omicidio di Caterina da Cremona: un macro-falso storico

Nella fiction Leonardo da Vinci viene accusato di omicidio, ovvero di aver avvelenato la sua migliore amica e sua modella, Caterina da Cremona, a Milano. Per discolparsi o quantomeno per cercare di dare una spiegazione innanzitutto a se stesso, Leonardo parla a lungo col capitano delle guardie che l’ha arrestato. Ma nel 1506 Leonardo non si trovava più a Milano e quindi non poteva essere arrestato per un omicidio, che non è mai avvenuto in quanto il personaggio interpretato da Matilda De Angelis non è mai esistito. I guai giudiziari di Leonardo sono stati altri, in parte legati alla sua presunta omosessualità, in parte alla sua libertà di pensiero e diffidenza verso le istituzioni religiose. “Abbiamo creato la storia dell’omicidio che serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima. È un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta: in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre”, ha spiegato il produttore Luca Barnabei di Lux Vide.

