Leonardo D’Amico, compagno Laura Freddi/ Figlia Ginevra: “Sostanza dei giorni miei”

Leonardo D’Amico, futuro marito di Laura Freddi

Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale maschile di beach volley, è il compagno di Laura Freddi. I due si sono conosciuti nel 2013 grazie alla passione comune per questo sport. “Dopo il mio divorzio avevo paura e pensavo di non poter trovare l’uomo giusto per me che potesse essere il padre dei miei figli. Ma vedendolo occuparsi del padre che non stava bene che ho capito che non mi avrebbe mai abbandonata”, ha confessato la conduttrice nel salotto di Caterina Balivo a “Vieni da me”. Laura Freddi e il compagno Leonardo D’Amico avevano programmato le nozze per ottobre 2020: “Abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto”, ha raccontato la conduttrice al settimanale Nuovo a luglio di due anni fa. A quando i fiori d’arancio?

Laura Freddi ex mariti/ I motivi della fine con Paolo Bonolis e il breve matrimonio con Claudio Casavecchia

Laura Freddi e Leonardo D’Amico: la figlia Ginevra

Il 3 gennaio del 2017 Laura Freddi e Leonardo D’Amico sono diventati genitori: è nata la figlia Ginevra. Solo un anno prima, dentro la casa del Grande Fratello Vip, aveva raccontato il suo sogno mai realizzato di diventare mamma. Poco dopo la fine del reality, Laura è rimasta incinta. Intervista da Caterina Balivo, la Freddi si è definita una mamma “appiccicosa”: “Sono cambiati i miei impegni: prima ho sempre lavorato e dedicato molto tempo al beach volley, ora ho deciso di dedicarmi completamente alla bambina”. In una recente intervista a Verissimo, Laura Freddi ha detto: “Ginevra è sostanza dei giorni miei. Adesso crescerà e spero sia sempre più indipendente. I figli poi devono spiccare il loro volo e noi genitori dobbiamo insegnarli di andare avanti rispettando gli altri“.

