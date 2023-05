Leonardo D’Amico, compagno Laura Freddi/ L’aborto, l’endometriosi e la nascita della figlia Ginevra

Leonardo D’Amico, chi è il compagno di Laura Freddi

Laura Freddi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 29 maggio, di Oggi è un altro giorno. La showgirl è legata a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. “È la prima volta che non c’è stata subito quell’attrazione forte. È stata una storia costruita più sul parlare, scambiarci idee, anche cosa in comune che avevamo… ci siamo accorti che, anche la cosa di avere un figlio, era una cosa a quel punto molto importante per entrambi.

Quindi abbiamo messo insieme un puzzle di cose e valori importanti, poi ci siamo innamorati piano piano”, ha raccontato la Freddi ai microfoni di Sonia D’Agostino, nel programma “Io le donne non le capisco”, in onda su radio Radio. Il 3 gennaio 2018 è nata la figlia Ginevra, ma non è stato un percorso facile per la conduttrice.

La nascita della figlia Ginevra dopo l’aborto e l’endometriosi

Laura Freddi, ospite a Verissimo, ha detto “Ho sempre voluto diventare mamma, ho sempre avuto un istinto materno molto spiccato”. Prima della nascita della figlia Ginevra, la conduttrice ha avuto un aborto spontaneo, quando era sposata con il suo ex marito Claudio Casavecchia: “Psicologicamente sono cose che ti segnano. Quando è successo è stato un dolore molto grande che ha inciso anche nel rapporto con il mio ex marito. Ho avuto anche paura di riprovarci”. Laura Freddi ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip (qualificandosi quinta), una volta uscita dalla casa ha capito che c’erano dei problemi fisici che le impedivano di realizzare il suo desiderio di maternità: poco dopo è arrivata la diagnosi di endometriosi. “Avevo dei dolori, ma non mi era mai stata diagnosticata. Per fortuna la mia forma era abbastanza lieve. Dopo ho subito un’operazione e ho fatto una cura, e dopo sei, sette mesi ho scoperto di aspettare Ginevra”, ha confessato a Silvia Toffanin.

