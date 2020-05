Leonardo D’Amico e Ginevra, compagno e figlia Laura Freddi/ “Nessun colpo di fulmine”

Pubblicità

Leonardo D’Amico è il grande amore di Laura Freddi. Con il fisioterapista, infatti, la showgirl ha realizzato il suo grande sogno, quello di diventare mamma. La nascita della piccola Ginevra ha unito ancora di più Leonardo D’Amico e la Freddi che sono riusciti a diventare genitori, formando insieme una splendida famiglia, dopo l’avventura di Laura nella casa del Grande Fratello Vip. Follemente innamorata della sua bambina a cui dedica tutto il tempo che ha a disposizione, Laura è altrettanto innamorata anche del compagno Leonardo D’Amico con cui vive una storia lontano dalle luci dei riflettori. Con la sua Ginevra e con Leonardo, oggi, Laura Freddi festeggia il suo 48esimo compleanno.

LEONARDO D’AMICO E GINEVRA: I GRANDI AMORI DI LAURA FREDDI

A 44 anni, Laura Freddi è rimasta incinta della sua Ginevra che oggi ha due anni e rappresenta il più grande regalo che la vita potesse fare alla showgirl. Un regalo che Laura è riuscita ad avere grazie alla sua storia d’amore con Leonardo D’Amico con cui non c’è stato un colpo di fulmine. “E’ la prima volta che non c’è stata subito quell’attrazione forte“, ha raccontato la Freddi ai microfoni di Sonia D’Agostino, nel programma “Io le donne non le capisco”, in onda su radio Radio. “È stata una storia costruita più sul parlare, scambiarci idee, anche cosa in comune che avevamo… ci siamo accorti che, anche la cosa di avere un figlio, era una cosa a quel punto molto importante per entrambi. Quindi abbiamo messo insieme un puzzle di cose e valori importanti, poi ci siamo innamorati piano piano”, ha poi aggiunto.



